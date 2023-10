Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 08.10.23 | Überblick

Landtagswahl in Bayern - 9,4 Millionen Menschen dürfen wählen

MÜNCHEN: In Bayern wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Etwa 9,4 Millionen Menschen sind stimmberechtigt. Darunter sind rund 554.000 Bayerinnen und Bayern, die erstmals ihre Stimme abgeben dürfen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder lag bis zuletzt in allen Umfragen unangefochten vorne, kam aber mit 36 bis 37 Prozent nicht über ihr schon historisch schlechtes Wahlergebnis von 2018 hinaus. Mit Spannung wird auch erwartet, wer hinter der CSU Platz zwei belegt, die Grünen, die Freien Wähler oder vielleicht die AfD.

Hessen wählen neuen Landtag - Kann Schwarz-Grün weiterregieren?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 4,3 Millionen Hessen sind am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Nach den jüngsten Umfragen geht die CDU um Ministerpräsident und Spitzenkandidat Boris Rhein als klarer Favorit in die Wahl. Die Christdemokraten können damit rechnen, erneut stärkste Kraft zu werden. Dahinter wird ein enges Rennen um Platz zwei zwischen SPD, Grünen und AfD erwartet. Derzeit regiert in Hessen eine schwarz-grüne Koalition.

AfD kann in Bitterfeld-Wolfen ersten Oberbürgermeister stellen

BITTERFELD-WOLFEN: Bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen hat Henning Dornack am Sonntag die Chance, als erster AfD-Politiker ein solches Amt zu erringen. Um seine Wahl in der 37.000-Einwohner-Stadt im Südosten Sachsen-Anhalts zu verhindern, hat ein überparteiliches Bündnis für Demokratie und Toleranz eine Online-Petition initiiert.

Luxemburg wählt neues Parlament

LUXEMBURG: In Luxemburg wird am Sonntag (ab 8.00 Uhr) ein neues Parlament gewählt. Die Bürger im zweitkleinsten Land der EU mit rund 660.000 Einwohnern entscheiden über die 60 Sitze in der Abgeordnetenkammer. Dabei geht es um die Frage, ob die seit 2013 regierende Dreierkoalition unter Führung des Liberalen Xavier Bettel (50) mit Sozialdemokraten und Grünen ihre Mehrheit verliert.

Britische Oppositionspartei Labour beginnt Konferenz in Liverpool

LIVERPOOL: Bei der nächsten Parlamentswahl in Großbritannien könnte die Oppositionspartei Labour die Macht übernehmen - nun treffen sich deren Mitglieder in Liverpool zur jährlichen Parteikonferenz. Zum Auftakt am Sonntag soll Vizeparteichefin Angela Rayner sprechen, am Dienstag dann Oppositionsführer Keir Starmer. Der 61-Jährige, der früher Chef der Anklagebehörde Crown Prosecution Service war, führt die Partei seit 2020.

Bundesgartenschau in Mannheim endet mit ökumenischem Gottesdienst

MANNHEIM: Mit einem ökumenischen Gottesdienst geht die Bundesgartenschau (Buga) 2023 in Mannheim am Sonntag (12.00 Uhr) zu Ende. Die Veranstalter hatten bereits Ende September ein positives Fazit gezogen. Die Buga habe die Stadt nachhaltig verändert, sagte Oberbürgermeister Christian Specht. So sei etwa auf einem Gelände, wo früher Kasernen und ein Depot der US-Armee standen, ein neues Parkgelände entstanden - mit großer Spiel- und Bewegungsfläche sowie neuen Naturräumen für diverse Tierarten.

Nagelsmann versammelt DFB-Team vor USA-Reise in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Julian Nagelsmann wird am Sonntag erstmals die Fußball-Nationalmannschaft als Bundestrainer versammeln. 26 Akteure um den prominenten Rückkehrer Mats Hummels hat der Nachfolger von Hansi Flick nach Frankfurt am Main eingeladen. Treffpunkt ist in einem Flughafen-Hotel am späten Abend. Am Montag fliegt der DFB-Tross nach Boston. Am Samstag kommender Woche steht für Nagelsmann das erste Länderspiel unter seiner Leitung gegen Gastgeber USA an.

Der Bundesliga-Sonntag: Leverkusen und Bayern sind gefordert

BERLIN: Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern brauchen im Rennen um die Spitzenplätze der Fußball-Bundesliga am Sonntag Siege. Die Werkself tritt daheim im Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln um 15.30 Uhr (DAZN) an. Mit einem Punkte-Dreier gegen den Tabellenletzten würde die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso wieder am VfB Stuttgart und an Borussia Dortmund vorbeiziehen, die am Samstag durch Siege auf die Ränge eins und zwei geklettert waren. Für den FC Bayern ist die Tabellenführung selbst bei einem Sieg zuhause (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg nicht drin.