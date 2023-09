Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 01.10.23 | Überblick

Demonstration soll Polens Opposition vor der Wahl neuen Schub bringen

WARSCHAU: Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen will das größte Oppositionsbündnis mit einer Demonstration in Warschau seine Anhänger mobilisieren. Für Sonntag (12.00 Uhr) hat die liberalkonservative Bürgerkoalition, die aus der früheren Regierungspartei Bürgerplattform von Donald Tusk (PO) hervorgegangen ist, zum «Marsch der Millionen Herzen» in der Hauptstadt aufgerufen. Die Demonstration wird auch vom Linksbündnis Lewica unterstützt. Die Organisatoren erwarten bis zu einer Million Teilnehmer. Sie möchten damit an den Erfolg einer ähnlichen Demonstration am 4. Juni anknüpfen.

Britische Konservative beginnen Parteitreffen

MANCHESTER: Die britischen Konservativen kommen zu ihrer jährlichen Parteikonferenz in Manchester zusammen. Das Treffen beginnt an diesem Sonntag. Premierminister Rishi Sunak soll am Abschlusstag am Mittwoch eine Rede halten. Der 43-Jährige führt die britische Regierung und die konservative Partei seit fast einem Jahr. In Umfragen liegt seine Partei derzeit deutlich hinter der oppositionellen Labour-Partei zurück. Voraussichtlich im kommenden Jahr wird ein neues Parlament gewählt.

Aufsteiger Darmstadt will gegen Werder ersten Saisonsieg

Berlin (dpa) - Darmstadt 98 empfängt am sechsten Spieltag den SV Werder Bremen und hofft am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf den ersten Sieg seit der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger hat bisher erst einen Punkt auf der Habenseite. Bremen holte schon zwei Erfolge, allerdings bislang nur im eigenen Stadion. Im zweiten Spiel des Tages empfängt der SC Freiburg den FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN) und will nach drei Spielen ohne Sieg wieder drei Punkten holen. Seit neun Duellen hat Freiburg nicht mehr gegen die Augsburger verloren, die in dieser Saison auswärts noch ohne Punkt sind.

Kleine Vereine hoffen im DFB-Pokal auf attraktive Gegner

BERLIN: Wer zieht das große Los? Vor allem die kleineren Fußball-Vereine wie der Regionalligist FC 08 Homburg fiebern der Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals entgegen und hoffen auf einen attraktiven Gegner. An diesem Sonntag (19.10 Uhr) werden die Paarungen in der «Sportschau» der ARD gezogen. Verantwortlich ist Weltmeister Shkodran Mustafi, der unter Aufsicht von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Paarungen zieht. Die nächste Runde des Pokals wird am 31. Oktober und am 1. November gespielt. Das Finale findet am 25. Mai kommenden Jahres im Berliner Olympiastadion statt.