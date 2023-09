Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 24.09.23 | Überblick

AfD-Kandidat kann in Nordhausen Oberbürgermeister werden

NORDHAUSEN: Die AfD hat die Chance, im thüringischen Nordhausen ihr bundesweit erstes Oberbürgermeisteramt zu gewinnen. Die Entscheidung fällt am Sonntag bei einer Stichwahl, zu der knapp 37.000 Wahlberechtigte der Industrie- und Hochschulstadt aufgerufen sind. Der AfD-Kandidat, der 61 Jahre alte Unternehmer Jörg Prophet, hat nach dem ersten Wahlgang die bessere Ausgangsposition. Er erzielte vor zwei Wochen 42,1 Prozent der Stimmen. Prophet tritt geben den parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann an, der im ersten Wahlgang 23,7 Prozent der Stimmen bekam.

Geplante BMW-Batteriefabrik: Am Sonntag entscheiden die Bürger

MÜNCHEN/STRAßKIRCHEN: Am Sonntag entscheidet sich, ob eine Bürgerinitiative den Bau eines großen Batteriewerks von BMW für 600.000 Hochvoltakkus pro Jahr in Niederbayern aufhält. Bis 18.00 Uhr sind in Straßkirchen rund 2700 Stimmberechtigte zum Bürgerentscheid aufgerufen. Das Ergebnis wird einige Stunden danach erwartet. Die Gegner des Werks kritisieren unter anderem, dass für den Bau rund 100 Hektar bester Ackerboden zerstört würden. Zudem sorge die Fabrik für viel zusätzlichen Verkehr.

Nasa-Sonde «Osiris-Rex» soll Probe von Asteroiden über Erde abwerfen

SALT LAKE CITY: Die Nasa-Sonde «Osiris-Rex» soll am Sonntag eine Probe vom Asteroiden Bennu über der Wüste des US-Bundesstaats Utah abwerfen. Die Kapsel enthält Schätzungen der Nasa zufolge rund 250 Gramm Geröll, die vor rund drei Jahren von dem Himmelskörper eingesammelt worden waren. Sie soll rund 102.000 Kilometer über der Erde abgeworfen werden, mit Hilfe von Fallschirmen gegen 16.55 Uhr MESZ landen und später zu Untersuchungen in Nasa-Labore im US-Bundesstaat Texas gebracht werden.

Französischer Senat wird zur Hälfte neu gewählt

PARIS: Das Oberhaus des französischen Parlaments wird etwa zur Hälfte neu gewählt. Bei den Teilwahlen sind am Sonntag (ab 08.30 Uhr) rund 77.000 Kommunal- und Regionalpolitiker zur Stimmabgabe aufgerufen. Erwartet wird, dass die bürgerliche Rechte ihre Mehrheit in der Kammer hält. Das Lager von Präsident Emmanuel Macron verfügt derzeit über 24 Sitze im Senat.

Bundesliga: Leverkusen braucht Tore für Rückkehr an Spitze

BERLIN: Bayer Leverkusen will in der Fußball-Bundesliga weiter am neuen Tabellenführer FC Bayern München dran bleiben. Drei Tage nach dem klaren Sieg beim Europa-League-Auftakt gegen den schwedischen Meister und Pokalsieger BK Häcken erwartet das Team von Trainer Xabi Alonso am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Um die Bayern nach deren 7:0 gegen den VfL Bochum wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen, benötigt Leverkusen allerdings mindestens ein 6:0.

Verstappens Red-Bull-Team vor Gewinn der Konstrukteurs-WM

SUZUKA: Formel-1-Team Red Bull kann schon beim Grand Prix von Japan am Sonntag (08.00 Uhr MEZ/Sky) die Konstrukteursweltmeisterschaft gewinnen. Der Rennstall von Max Verstappen und Sergio Perez muss mindestens einen Punkt mehr holen als Mercedes, gleichzeitig darf das Fahrer-Duo nicht mehr als 24 Zähler gegenüber Ferrari einbüßen. Dann startet Verstappen nach einer Machtdemonstration im Qualifying auch noch von der Pole Position in das 16. Saisonrennen.

Berlin-Marathon: Rekorde möglich, Klima-Proteste angedroht

BERLIN: Vor dem Hintergrund drohender Proteste von Klima-Aktivisten findet an diesem Sonntag (09.15 Uhr/Eurosport, ab 12.00 Uhr RBB) der 49. Berlin-Marathon statt. Am Start ist bei den Männern wieder der viermalige Sieger Eliud Kipchoge. Insgesamt hat sich die Rekordzahl von knapp 48.000 Läuferinnen und Läufern aus mehr als 150 Ländern für das 42,195 Kilometer lange Rennen angemeldet. Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat dafür Proteste angekündigt.