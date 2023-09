Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 17.09.23 | Überblick

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht Lampedusa

LAMPEDUSA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird an diesem Sonntag auf Lampedusa erwartet. Seit Wochenbeginn haben mehrere Tausend Bootsmigranten die kleine Mittelmeerinsel zwischen Sizilien und Nordafrika erreicht. Von der Leyen folgt damit einer Einladung von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die die deutsche Spitzenpolitikerin auf die Insel begleiten soll. Meloni hatte von der Leyen eingeladen, «um sich persönlich den Ernst der Lage, in der wir uns befinden, bewusst zu machen».

Verdi-Bundeskongress startet mit Eröffnungsrede von Kanzler Scholz

BERLIN: Mit einer Eröffnungsrede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beginnt an diesem Sonntag in Berlin der Bundeskongress der Gewerkschaft Verdi. Bei der Veranstaltung, die sich über sechs Tage erstreckt, soll am Montag ein neuer Vorstand gewählt werden. Der Vorsitzende, Frank Werneke, strebt eine Wiederwahl an. Ab Dienstag sollen dann die Diskussionen zu den zahlreichen Anträgen starten.

Rund 9500 Trachtler und Schützen ziehen zur Wiesn

MÜNCHEN: Einer der größten Trachtenzüge der Welt ist am Sonntag (10.00 Uhr) durch München unterwegs zum Oktoberfest. Rund 9500 Trachtler, Schützen, Fahnenschwinger, Jäger und Mitglieder von Musikkapellen und Spielmannszügen laufen dieses Jahr mit. Die Münchner Moriskentänzer zeigen akrobatische Einlagen.

Unesco entscheidet über Welterbe-Status für Erfurt

ERFURT: Die UN-Kulturorganisation Unesco entscheidet am Sonntag in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad, ob das jüdisch-mittelalterliche Erbe Erfurts Welterbestatus erhält. Die 45. Sitzung des Welterbekomitees sollte eigentlich im Juni 2022 in Russland stattfinden. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde sie verschoben - und wird nun in Riad nachgeholt.

Bundesliga: Aufsteiger Heidenheim und Darmstadt mit Heimspielen

BERLIN: Die Bundesliga-Aufsteiger FC Heidenheim und Darmstadt 98 hoffen auf ihre ersten Bundesliga-Siege in der laufenden Saison. Heidenheim erwartet nach dem historischen ersten Punktgewinn im Oberhaus mit dem Unentschieden bei Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr) Werder Bremen. Der vierte Bundesliga-Spieltag wird um 17.30 Uhr (beide Partien bei DAZN) mit der Begegnung zwischen den Darmstädtern und Borussia Mönchengladbach beendet. Die Gladbacher konnten in der letzten Saison kein einziges Spiel gegen einen Aufsteiger gewinnen.

Formel 1: Konkurrenz will Verstappen-Serie beenden

SINGAPUR: Angeführt von Carlos Sainz auf der Pole Position im Ferrari will die Red-Bull-Konkurrenz die Serie von Max Verstappen und seinem Team beim Großen Preis von Singapur beenden. Nach 14 Siegen durch den österreichischen Rennstall in den bisherigen 14 Rennen erlebten der Fahrer- und Teamspitzenreiter ein völlig enttäuschendes Qualifying auf dem Marina Bay Street Circuit.

Tennis-Doppel kann Davis-Cup-Erfolg in Relegation klarmachen

MOSTAR: Die deutschen Tennis-Herren wollen am Sonntag den notwendigen dritten Punkt für den Klassenerhalt in der Weltgruppe des Davis Cups holen. In der Abstiegsrelegation in Bosnien-Herzegowina geht die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann mit einer 2:0-Führung gegen den Gastgeber in den zweiten und entscheidenden Tag. Tim Pütz und Kevin Krawietz können in Mostar (10.30 Uhr/ServusTV) im Doppel bereits für die Entscheidung sorgen. Die Doppelspezialisten gelten als klare Favoriten.