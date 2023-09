Das bringt der Sonntag

G20-Gipfel in Neu Delhi endet

NEU DELHI: Die führenden Industrie- und Schwellenländer setzen am Sonntag ihre Beratungen beim G20-Gipfel in Indien fort. Die Staats- und Regierungschefs besuchen in der Hauptstadt Neu Delhi am Morgen zunächst die Gedenkstätte für den indischen Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi. Zum Abschluss des zweitägigen Spitzentreffens steht anschließend die dritte Arbeitssitzung der Runde an, die unter dem Motto «One Future» (deutsch: Eine Zukunft) steht. Dabei geht es konkret etwa um Reformen von Entwicklungsbanken und internationalen Finanzorganisationen. Größere gemeinsame Beschlüsse wird es aller Voraussicht nach nicht mehr geben. Die G20-Runde hatte sich bereits am Samstag auf eine Abschlusserklärung verständigt.

Russland hält Regionalwahlen ab - Scheinwahlen in besetzter Ukraine

MOSKAU: Mitten im Krieg gegen die Ukraine und überschattet von Betrugsvorwürfen hält Russland in Dutzenden Gebieten Regionalwahlen ab. Noch bis zum Sonntagabend können Menschen in 22 Gebieten ihre Stimme bei der Gouverneurswahl und in 16 Gegenden bei der Wahl zum Regionalparlament abgeben. In der Hauptstadt Moskau dürfte sich bei der Bürgermeisterwahl Amtsinhaber Sergej Sobjanin von der Kremlpartei Geeintes Russland eine weitere Amtszeit sichern. Unabhängige Beobachter haben bereits in den ersten Tagen der Abstimmung zahlreiche Verstöße registriert.

Internationales Friedenstreffen in Berlin beginnt mit Steinmeier

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht am Sonntag (16.30 Uhr) zur Eröffnung eines internationalen Friedenstreffens der christlichen Gemeinschaft Sant'Egidio in Berlin. Unter dem Titel «Den Frieden wagen» diskutieren Politiker und Vertreter verschiedener Religionen drei Tage lang, wie Konflikte friedlich beigelegt und internationale Zusammenarbeit vorangebracht werden können. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Dienstag teilnehmen. Aktueller Hintergrund sind nach Angaben der Gemeinschaft neben dem Krieg in Europa die Konflikte in vielen Teilen der Welt sowie Ungleichheit, Armut und die Umweltkrise.

US-Präsident Joe Biden reist nach G20-Gipfel weiter nach Vietnam

HANOI: US-Präsident Joe Biden reist im Anschluss an den G20-Gipfel in Indien weiter in die vietnamesische Hauptstadt Hanoi. Dort wird er am Sonntag unter anderem vom Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, empfangen. Bei den Gesprächen sollen etwa die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit, die Bekämpfung des Klimawandels und die Stabilität in der Region Themen sein. Biden plant in Hanoi auch eine Pressekonferenz - dabei dürfte es vorrangig um die Ergebnisse des G20-Gipfels gehen. Am Montag trifft der US-Präsident unter anderem Vietnams Präsidenten Vo Van Thuong zu einem Staatsessen.

Zum Abschluss der IAA weitere Demonstrationen und Aktionen erwartet

MÜNCHEN: Zum Abschluss der IAA in München wollen Gegner der Auto- und Mobilitätsmesse mit weiteren Aktionen mobil machen. Am Sonntag soll ab 11.00 Uhr eine Demonstration unter dem Motto «#blockIAA» beginnen, zu der ein Bündnis verschiedener IAA-kritischer Organisationen aufgerufen hat. Parallel ist eine Fahrraddemonstration geplant, zu der unter anderem der BUND Naturschutz aufruft. Zudem werden verschiedene unangekündigte Aktionen erwartet.

«Tag des offenen Denkmals» startet zum 30. Mal

MÜNSTER: Zum «Tag des offenen Denkmals» am Sonntag können Interessierte bundesweit an mehr als 5500 Orten hinter die Kulissen schauen. Das Motto im 30. Jubiläumsjahr lautet «Talent Monument» und soll den Blick auf außergewöhnliche Eigenschaften richten, die Denkmäler ausmachen, wie die Stiftung Denkmalschutz ankündigte. Ein windschiefes Fachwerkhaus oder eine unscheinbare Waldkapelle seien ebenso mit von der Partie wie prunkvolle Schlösser oder große Sakralbauten. Zentraler Schauplatz des «größten Kulturevents Deutschlands» ist diesmal Münster, wo auch die bundesweite Eröffnungsfeier stattfindet.

Basketballer spielen bei WM gegen Serbien um den Titel

MANILA: Die deutschen Basketballer spielen um den ersten WM-Titel in ihrer Geschichte. Im Finale von Manila ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Sonntag (14.40 Uhr/ZDF und MagentaSport) gegen Serbien leicht favorisiert. Bisher war Bronze 2002 in den USA mit Starspieler Dirk Nowitzki die einzige deutsche Medaille bei Weltmeisterschaften. Gegner Serbien wird vom ehemaligen Bundestrainer Svetislav Pesic betreut. Mit einem 113:111 über Olympiasieger USA hatte Deutschland am Freitag überraschend das Endspiel erreicht. Die USA treffen im Bronze-Spiel am Sonntag (10.30 Uhr) auf Kanada.

Djokovic und Medwedew spielen im US-Open-Finale um Titel

NEW YORK: Novak Djokovic und Daniil Medwedew treffen am Sonntag wie schon vor zwei Jahren im Finale der US Open aufeinander. Der 36 Jahre alte serbische Tennis-Superstar Djokovic will in der Partie um 22.00 Uhr (MESZ) seinen vierten Triumph beim Grand-Slam-Turnier in New York feiern. Im Jahr 2021 hatte der Russe Medwedew das Endspiel-Duell für sich entschieden und seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel geholt. Damit verhinderte der heute 27-Jährige damals, dass Djokovic alle vier Grand-Slam-Turniere eines Jahres gewinnen konnte.

Die WM-Premiere in Nizza: Frodeno will mit Titel abtreten

NIZZA: Jan Frodeno will bei der Ironman-WM-Premiere in Nizza zum Abschluss seiner Karriere noch einmal ganz oben stehen. Der 42 Jahre alte Champion von 2015, 2016 und 2019 ist einer der Topfavoriten bei der erstmaligen Titelvergabe an der Côte d'Azur über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Neben Frodeno, der seine Karriere nach dem Rennen an diesem Sonntag (06.50 Uhr) beendet, gehört auch Landsmann Patrick Lange zum Kreis der Sieganwärter.

Von Bredow-Werndl ist bei Dressur-EM Topfavoritin auf Kür-Gold

RIESENBECK: Jessica von Bredow-Werndl gilt auch bei der abschließenden Prüfung der Dressur-Europameisterschaften in Riesenbeck als Top-Favoritin. Zwei Tage nach Einzel-Gold im Grand Prix Special mit der Stute Dalera will die 37-Jährige aus dem bayrischen Tuntenhausen am Sonntag (15.15 Uhr/WDR) auch in der Kür gewinnen.