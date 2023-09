Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.09.23 | Überblick

Papst in Mongolei: Treffen zwischen den Religionen und Heilige Messe

ULAN BATOR: Papst Franziskus setzt am Sonntag seinen Besuch in der Mongolei fort und trifft sich mit den Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen. Das ostasiatische Land ist religiös vom Buddhismus und Schamanismus geprägt. Bei der Begegnung am Vormittag (10.00 Uhr Ortszeit/4.00 MESZ) im Hun-Theater in der Nähe der mongolischen Hauptstadt wird neben den anderen Religionsführern auch der Pfarrer der russisch-orthodoxen Kirche in Ulan Bator erwartet. Am Nachmittag (16.00 Uhr Ortszeit) steht die Heilige Messe an.

Bundesliga am Sonntag: Union Berlin will Topstart ausbauen

BERLIN: Zum Abschluss des dritten Spieltags der Fußball-Bundesliga will der 1. FC Union Berlin seinen starken Saisonstart am Sonntag (17.30 Uhr) auch gegen RB Leipzig fortsetzen. Nach zwei Siegen zum Auftakt ist für die Köpenicker im besten Fall sogar die Tabellenführung in der Länderspielpause drin.

Ferrari-Heimspiel in Monza: Sainz macht Tifosi Hoffnung

MONZA: Die Ferrari-Fans dürfen auf einen Formel-1-Heimsieg hoffen. Der Spanier Carlos Sainz startet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) beim 14. Grand Prix der Saison in Monza von Position eins. Charles Leclerc im zweiten Ferrari schaffte es in der Qualifikation auf Rang drei. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull ist aber trotz Startplatz zwei der Favorit auf den Sieg.

Basketballer spielen gegen Slowenien um WM-Gruppensieg

OKINAWA: Die deutschen Basketballer stehen bei der WM in Asien vor einer der härtesten Aufgaben. Gegen Slowenien und Starspieler Luka Doncic geht es am Sonntag (13.10 Uhr/Magentasport) allerdings nur noch um den Gruppensieg in der Zwischenrunde. Der Einzug ins WM-Viertelfinale ist nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen bereits perfekt.

Deutsche Spitzenathleten treten beim Istaf in Berlin an

BERLIN: Eine Woche nach dem Abschluss der Weltmeisterschaften in Budapest präsentieren sich deutsche Leichtathletik-Stars beim traditionellen Meeting Istaf im Berliner Olympiastadion. Unter anderem dabei sind an diesem Sonntag (15.30 Uhr/ab 16.55 Uhr ZDF) Speerwurf-Europameister Julian Weber, die Diskus-Olympia-Zweite Kristin Pudenz und der WM-Fünfte im Hochsprung, Tobias Potye.

Reit-EM: Zwei Chancen auf Medaillen im Einzel-Finale

MAILAND: Die deutschen Springreiter haben bei der Europameisterschaft nach Platz vier mit der Mannschaft noch Chancen auf Einzel-Medaillen. Philipp Weishaupt und sein Riesenbecker Stall-Kollege Christian Kukuk mit Mumbai liegen in Mailand in Reichweite der Podiumsplätze. Weishaupt startet am Sonntag von Platz sechs in die zwei Runden des Abschlusstages.