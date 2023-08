Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 27.08.23 | Überblick

Bundesliga-Heimpremiere für Kane - Derby in Mainz

BERLIN: Nach seinem erfolgreichen Debüt geht Starstürmer Harry Kane erstmals in der Fußball-Bundesliga vor heimischer Kulisse in München auf Torejagd. Der englische Nationalmannschaftskapitän trifft am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit dem FC Bayern auf den FC Augsburg. Dabei winkt den Münchnern gleich die Tabellenführung. Zuvor kommt es am Sonntag (15.30 Uhr) noch zum Derby zwischen dem FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt.

Verstappen will beim Heimrennen Vettel-Rekord einstellen

ZANDVOORT: Max Verstappen will an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) den Rekord von neun Siegen in Serie von Sebastian Vettel einstellen. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister sicherte sich dafür die Pole Position beim Großen Preis der Niederlande. 2021 und 2022 gewann Verstappen im Red Bull sein Heimrennen jeweils vom ersten Startplatz aus.

Zweites WM-Spiel der Basketballer gegen Mitfavorit Australien

OKINAWA: Die deutschen Basketballer stehen bei der WM in Asien vor dem wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen Mitfavorit Australien. Gelingt im japanischen Okinawa am Sonntag (10.30 Uhr/Magentasport) gegen den Olympia-Dritten der nächste Sieg, ist das Ticket für Dennis Schröder und seine Teamkollegen für die Zwischenrunde quasi gelöst. Bei einer Niederlage würde am dritten Spieltag ein Endspiel gegen Finnland warten. Das Duell ist wie ein vorgezogenes Endspiel um den Gruppensieg.

Leichtathletik-WM endet: Speerwerfer Weber will Medaille

BUDAPEST: Zum Abschluss der Leichtathletik-Weltmeisterschaften gibt es in Budapest noch einmal deutsche Hoffnungen auf eine Medaille. Speerwerfer Julian Weber möchte ein Jahr nach Rang vier an diesem Sonntag (20.15 Uhr/ZDF/Eurosport) auf das Podest. In der Qualifikation schaffte der Europameister die viertbeste Weite. Insgesamt stehen am neunten und letzten Wettkampftag noch einmal acht Entscheidungen auf dem Programm.