Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.08.23 | Überblick

Nach Kandidatenmord: Ecuadorianer wählen neuen Präsidenten

QUITO: Eineinhalb Wochen nach dem Mord an einem Kandidaten wählen die Ecuadorianer einen neuen Präsidenten. Bei den vorgezogenen Wahlen am Sonntag bewerben sich acht Kandidaten um das höchste Amt im Staat. Als Favoritin galt Luisa González aus dem Lager von Ex-Präsident Rafael Correa, gefolgt von dem indigenen Umweltaktivisten Yaku Pérez und dem deutschstämmigen früheren Vizepräsidenten Otto Sonnenholzner. Neben dem Präsidenten wählen die Ecuadorianer auch die Abgeordneten der Nationalversammlung und stimmen über zwei Volksentscheide zu Ölförderung im Yasuní-Nationalpark im Amazonasgebiet und dem Bergbau in den Nebelwäldern des Chocó Andino ab.

Guatemala wählt Staatschef - Außenseiter nun Favorit

GUATEMALA-STADT: Guatemala wählt am Sonntag in einer Stichwahl einen neuen Präsidenten - mit einem Außenseiter als Favorit. Zur Wahl stehen der sozialdemokratische Überraschungskandidat Bernardo Arévalo und die Ex-First-Lady und dreimalige Präsidentschaftskandidatin Sandra Torres. Arévalo lag in den Umfragen klar vorn mit seinem Vorhaben, die Korruption und Erosion der Demokratie in dem bevölkerungsreichsten Land Mittelamerikas zu bekämpfen.

Spanien und England spielen in Sydney erstmals um WM-Titel

SYDNEY: England und Spanien bestreiten an diesem Sonntag in Sydney das Finale bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Beide Teams haben bislang noch nie den WM-Titel errungen. Englands Nationaltrainerin Sarina Wiegman stand 2019 in Frankreich mit der Auswahl ihres Heimatlandes Niederlande im Endspiel, unterlag aber den USA. Die Lionesses können ein Jahr nach dem Triumph bei der Heim-EM in England gegen das Team von Trainer Jorge Vilda den nächsten ganz großen Erfolg feiern. Das Endspiel beginnt um 12.00 Uhr MESZ und wird vom ZDF übertragen.

Männer ermitteln schnellsten Sprinter bei Leichtathletik-WM

BUDAPEST: Das 100-Meter-Finale der Männer ist an diesem Sonntagabend (19.10 Uhr/ARD/Eurosport) der krönende Abschluss des Auftakt-Wochenendes bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest. Insgesamt fallen am zweiten Wettkampftag sechs Entscheidungen. Los geht es bereits um 7.15 Uhr mit dem 20 Kilometer Gehen der Frauen. Dort tritt auch die EM-Dritte Saskia Feige aus Leipzig an.

Union Berlin startet gegen Mainz - Hessen-Derby in Frankfurt

BERLIN: Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin startet mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 in die neue Bundesliga-Saison. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer will am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt der neuen Spielzeit an die starken Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Ob die prominenten Neuzugänge Robin Gosens und Kevin Volland dann direkt in der Startelf stehen werden, ließ Fischer offen. Zum Abschluss des ersten Spieltags in der Fußball-Bundesliga steht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) das Hessen-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Aufsteiger SV Darmstadt 98 an.