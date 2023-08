Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 13.08.23 | Überblick

Berlin und Brandenburg erinnern an Opfer des Mauerbaus

BERLIN/TELTOW: Am 62. Jahrestag des Mauerbaus wird in Berlin und Brandenburg am Sonntag der Opfer des DDR-Grenzregimes gedacht. Bei mehreren Veranstaltungen entlang der früheren Grenze wollen Vertreter aus Politik und Gesellschaft an die Menschen erinnern, die bei Fluchtversuchen starben oder getötet wurden. Thematisiert werden auch andere Folgen der jahrzehntelangen Teilung wie die Trennung von Familien und die Unfreiheit für Menschen in der DDR.

DFB-Pokal: Sechs Bundesligisten am Sonntag im Einsatz

BERLIN: Die erste Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag mit elf Partien fortgesetzt - sechs Bundesligisten sind im Einsatz. Der VfL Wolfsburg ist beim Oberligisten TuS Makkabi Berlin gefordert. Der Berliner Club tritt durch den Gewinn des Berliner Landespokals erstmals im DFB-Pokal an. Auch Eintracht Frankfurt beim 1. FC Lokomotive Leipzig (beide 15.30 Uhr/Sky) und der 1. FC Union Berlin beim FC-Astoria Walldorf (18.00 Uhr/Sky) gehen als Favoriten gegen die Regionalligisten ins Spiel.