Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 06.08.23 | Überblick

Papst hält Messe zu Abschluss von Weltjugendtag

LISSABON: Papst Franziskus beendet an diesem Sonntag seine fünftägige Reise nach Portugal. Zum Abschluss des Weltjugendtags in Lissabon steht am Morgen (10.00 Uhr MESZ) noch eine öffentliche Messe im Tejo-Park auf dem Programm. Am Nachmittag trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche freiwillige Helfer der knapp einwöchigen Veranstaltung, um Dank zu sagen. Am Abend fliegt Franziskus zurück nach Rom.

WM-Straßenrennen: Duell der Jungstars? - Politt in Außenseiterrolle

GLASGOW: Mit dem Straßenrennen der Männer steht am Sonntag der Höhepunkt der Super-Rad-WM in Glasgow auf dem Programm. Nach dem Startschuss in Edinburgh warten 271,1 Kilometer auf dem verwinkelten Kurs auf die Fahrer. Dabei könnte es zum großen Duell der Jungstars zwischen dem belgischen Titelverteidiger Remco Evenepoel und dem slowenischen Tour-Zweiten Tadej Pogacar kommen. Aber auch die beiden Klassikerspezialisten Wout van Aert (Belgien) und Mathieu van der Poel (Niederlande) sowie der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen gehören zum Favoritenkreis. Das deutsche Team, das seit 1966 auf einen Titel wartet, wird vom Kölner Nils Politt angeführt.