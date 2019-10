Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.19

Tunesien steht eine schwierige Parlamentswahl bevor

TUNIS (dpa) - In Tunesien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Rund sieben Millionen registrierte Wähler sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Nach Ansicht von Beobachtern könnten zahlreiche unabhängige Kandidaten ins Parlament einziehen, während den bisher vertretenen Parteien herbe Verluste drohen.

Portugal wählt ein neues Parlament: Regierende Sozialisten vor Sieg

LISSABON (dpa) - Im früheren Euro-Krisenland Portugal sind am Sonntag rund 10,8 Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Alle Umfragen sagen einen Triumph der regierenden Sozialistischen Partei (PS) von Ministerpräsident António Costa voraus. Die sozialdemokratisch orientierte PS kann demnach mit Stimmengewinnen und bis zu knapp 40 Prozent rechnen.

Amazonas-Synode im Vatikan beginnt

ROM (dpa) - Im Vatikan beginnt am Sonntag (10.00 Uhr) die mit Spannung erwartete Amazonas-Synode. Während der kommenden drei Wochen beraten katholische Bischöfe aus Südamerika und anderen Teilen der Welt sowie Ordensleute und Experten über die besonderen Herausforderungen für diese Region. Dabei geht es sowohl um die Umweltzerstörung im Amazonasgebiet als auch um innerkirchliche Fragen. Die Synode trägt den Titel «Amazonien: neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie».

Kosovo wählt neues Parlament

PRISTINA (dpa) - Im Kosovo wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Zum vorgezogenen Urnengang kommt es, weil der seit 2017 amtierende Regierungschef Ramush Haradinaj im Juli zurücktrat. Es gab keine Meinungsumfragen. Allgemein wird ein knappes Rennen zwischen der regierenden Demokratischen Partei des Kosovos (PDK) und zwei Oppositionsparteien, der konservativen Demokratischen Liga des Kosovos (LDK) und der linken Vetevendosje, erwartet.

Steinmeier reist nach Georgien

BERLIN (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist von Sonntag (gegen 13.00 Uhr) bis Dienstag zu einem offiziellen Besuch nach Georgien. Der Bundespräsident, der von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet wird, führt am Montag in Tiflis politische Gespräche mit Staatspräsidentin Salome Surabischwili, mit dem Ministerpräsidenten Giorgi Gacharia und mit dem Parlamentspräsidenten Irakli Kobachidze. Außerdem trifft er am Montag auch den Patriarchen der Georgischen Orthodoxen Kirche.

IG Metall berät über Beschäftigungssicherung und Klima

FRANKFURT/NÜRNBERG (dpa) - Die Beschäftigungssicherung in der Energie- und Mobilitätswende ist das beherrschende Thema, wenn die IG Metall von Sonntag an in Nürnberg ihr Arbeitsprogramm für die kommenden vier Jahre berät. 483 Delegierte sollen bis zu diesem Samstag (12. Oktober) fast 800 Anträge beraten und einen neuen Vorstand wählen. Der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann und seine Stellvertreterin Christiane Benner treten am Dienstag (8. Oktober) mit einer unveränderten Mannschaft zur Wiederwahl an.

Oktoberfest geht wohl ohne neue Rekorde zu Ende

MÜNCHEN (dpa) - Nach 16 Tagen endet an diesem Sonntag das 186. Münchner Oktoberfest - wohl ohne neue Rekorde. Die Festleitung rechnete damit, dass ähnlich viele Menschen kamen wie im Vorjahr, da waren es 6,3 Millionen. Auf «sicher über sechs Millionen» hatte Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) am Freitag die Besucherzahl geschätzt.

Letzter Tag für Bundesgartenschau in Heilbronn

EILBRONN (dpa) - Nach knapp sechs Monaten öffnet die Bundesgartenschau Heilbronn an diesem Sonntag (9.00 Uhr) zum letzten Mal ihre Tore. Die erwartete Besucherzahl hat die Buga in dieser Zeit nach Angaben der Veranstalter leicht übertroffen. Es werde mit ungefähr 2,3 Millionen Gästen gerechnet, etwas mehr als ursprünglich erwartet, hatten die Organisatoren in der vergangenen Woche mitgeteilt.

Schwerster deutscher Kürbis gesucht

LUDWIGSBURG (dpa) - Die besten deutschen Kürbiszüchter wuchten an diesem Sonntag in Ludwigsburg bei Stuttgart ihre Hunderte Kilogramm schweren Zöglinge auf die Waage und küren den deutschen Meister (13.00 Uhr). Das deutsche Rekordgewicht aus dem Jahr 2018 liegt bei 916,0 Kilogramm und wird von Mario Weishäupl aus Bayern gehalten. «Wir sind gespannt, ob diese Marke geknackt werden kann», sagt Organisator Stefan Hinner.

Johannes Vetter und Malaika Mihambo Gold-Kandidaten am WM-Schlusstag

DOHA (dpa) - Am letzten Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha hat die deutsche Mannschaft zwei Gold-Kandidaten im Khalifa-Stadion. Im Weitsprung ist Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz am Sonntag ab 18.15 Uhr Topfavoritin. Im Speerwerfen hat der Deutsche Leichtathletik-Verband mit Titelverteidiger Johannes Vetter sowie mit Julian Weber zwei Weltklasse-Sportler am Start.

Gladbach winkt Tabellenführung - Europa-League-Starter im Einsatz

BERLIN (dpa) - Den drei Europa-League-Startern Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt winkt nach den Patzern der Spitzenteams in der Fußball-Bundesliga ein Sprung nach vorn. Gladbach kann am Sonntag ab 13.30 Uhr im günstigsten Fall im Spiel gegen den FC Augsburg sogar die Tabellenführung übernehmen. Anschließend empfängt Wolfsburg ab 15.30 Uhr den Neuling 1. FC Union Berlin. Abgerundet wird der siebte Spieltag ab 18.00 Uhr mit dem Aufeinandertreffen zwischen Frankfurt und Werder Bremen.