Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 30.07.23 | Überblick

AfD will weitere Kandidaten für die Europawahl aufstellen

MAGDEBURG: Die AfD will am Sonntag ihre Europawahlversammlung in Magdeburg fortsetzen. Am Samstag hatten die Delegierten den sächsischen Europaabgeordneten Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten gewählt. Platz zwei sicherte sich der bayerische Bundestagsabgeordnete Petr Bystron, auf Rang drei landete René Aust, aktuell Abgeordneter im Thüringer Landtag. Aus Parteikreisen hieß es, für die Listenplätze könnten sich bis zu 150 Mitglieder bewerben. Das Wahlprogramm soll erst nach der Listenaufstellung beschlossen werden.

Gruppen-Gipfel gegen Kolumbien für Deutschlands WM-Fußballerinnen

SYDNEY: Deutschlands Fußballerinnen treffen in ihrem zweiten WM-Spiel in Sydney auf Kolumbien. Mit einem Sieg könnte sich die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren. Das Spiel gegen den Südamerika-Vizemeister am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) gilt als Härtetest für die Vize-Europameisterinnen. Außenverteidigerin Felicitas Rauch fehlt gegen Kolumbien als dritte Außenverteidigerin verletzt.

Formel 1 in Spa: Verstappen als Jäger gefordert

SPA-FRANCORCHAMPS: Für seinen achten Grand-Prix-Sieg in Serie muss Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen am Sonntag (15.00 Uhr) eine Aufholjagd starten. Der Niederländer startet beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps vom sechsten Platz. Zwar war dem Red-Bull-Fahrer in der Qualifikation die schnellste Runde gelungen. Wegen eines unerlaubten Getriebewechsels wird er aber fünf Plätze zurückversetzt. Von der Pole Position fährt daher Ferrari-Pilot Charles Leclerc los.

Märtens und Braunschweig im Schwimm-WM-Finale nicht chancenlos

FUKUOKA: Lukas Märtens und Ole Braunschweig können am Schlusstag der Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka die bislang dürftige deutsche Medaillenausbeute in den Becken-Wettbewerben noch verbessern. Vor allem Märtens, der bislang mit Bronze über 400 Meter Freistil für das einzige Edelmetall des deutschen Teams im Becken gesorgt hatte, gehört über 1500 Meter am Sonntag wieder zu den Medaillen-Kandidaten. Braunschweig geht im Finale über 50 Meter Rücken an den Start.