Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.07.23 | Überblick

Spanien vor Parlamentswahl - Machtwechsel möglich

MADRID: Spanien wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Nach den Umfragen zeichnet sich eine Niederlage für die linke Minderheitsregierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ab. Die konservative Volkspartei dürfte in dem Land mit etwa 47 Millionen Einwohnern stärkste Kraft werden, die absolute Mehrheit jedoch verfehlen. Ihr Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo wäre dann zur Bildung einer Regierung auf die rechtspopulistische Partei Vox angewiesen.

Israelisches Parlament befasst sich mit Gesetz zum Umbau der Justiz

JERUSALEM: In Israel treibt die Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu trotz Kritik im In- und Ausland den Umbau der Justiz voran. Die rechtsreligiöse Regierung legt einen Kernteil ihrer höchst umstrittenen Pläne an diesem Sonntag in Jerusalem dem Parlament vor. Die Beratung über den Gesetzentwurf beginnt um 9.00 Uhr (MESZ). Mit der endgültigen Abstimmung wird frühestens am Montagnachmittag gerechnet.

Kambodscha wählt - ohne Konkurrenz für Langzeitherrscher Hun Sen

PHNOM PENH: In Kambodscha wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Als sicher gilt, dass sich Ministerpräsident Hun Sen mit seiner Kambodschanischen Volkspartei (CPP) für weitere fünf Jahre die Macht sichert. Der 70-Jährige ist in dem südostasiatischen Land durch massive Repressionen seit fast vier Jahrzehnten an der Regierung. De facto ist das Königreich ein Einparteienstaat.

«Nacht der 1000 Lichter» zum Jahrestag des Loveparade-Unglücks

DUISBURG: Mit Kerzenlicht gegen das Vergessen: Zum Gedenken an die Opfer der Loveparade-Katastrophe werden an diesem Sonntag (18.00 Uhr) wieder Hunderte Grablichter entzündet. Sie sollen an die Toten und Verletzten des Unglücks vor 13 Jahren erinnern. Die «Nacht der 1000 Lichter» findet traditionell am Vorabend des Jahrestags statt. Am damaligen Unglücksort, wo sich heute eine Gedenkstätte befindet, und im Zugangstunnel werden die Lichter aufgestellt.

Verstappen-Team winkt in Ungarn Formel-1-Bestmarke

BUDAPEST: Max Verstappens Red-Bull-Team steuert am Sonntag (15.00 Uhr) beim Großen Preis von Ungarn einen Formel-1-Rekord an. Mit dem zwölften Sieg in Serie könnte der Rennstall die lange von McLaren gehaltene Bestmarke übertreffen. Etwas unerwartet startet Doppel-Weltmeister Verstappen aber nur als Zweiter in den elften Saisonlauf. Die Pole Position sicherte sich Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton, der in Ungarn schon achtmal gewonnen hat.

Vingegaard vor zweitem Gesamtsieg bei der Tour de France

PARIS: Jonas Vingegaard steht vor seinem zweiten Gesamtsieg bei der Tour de France. Der dänische Radprofi geht am Sonntag als klarer Führender auf die 115,1 Kilometer lange letzte Etappe von Saint-Quentin-en-Yvelines nach Paris. Der zweitplatzierte Tadej Pogacar hat einen Rückstand von 7:29 Minuten. Das Gelbe Trikot wird auf dem letzten Teilstück zum Prachtboulevard Champs-Élysées traditionell nicht mehr angegriffen.

Deutsche Schwimmer mit WM-Medaillenchancen zum Becken-Start

FUKUOKA: Gleich zum Auftakt der Beckenwettbewerbe bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka kann sich das deutsche Team Hoffnungen auf Medaillen machen. Lukas Märtens und seine Freundin Isabel Gose zählen über 400 Meter Freistil am Sonntag zu den Edelmetallkandidaten. Märtens startet als Vizeweltmeister, Gose ist auf der Strecke Europameisterin. Die Vorläufe in der Marine Messe Hall beginnen um 3.30 Uhr MESZ. Die Finals stehen dann ab 13.00 Uhr MESZ auf dem Programm.