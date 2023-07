Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 16.07.23 | Überblick

«Spiel des Jahres 2023» wird ausgezeichnet

BERLIN: Das «Spiel des Jahres» wird am Sonntag (18.00 Uhr) in Berlin ausgezeichnet. Die Nominierten für 2023 sind die Spiele «Dorfromantik» von den Autoren Lukas Zach und Michael Palm, «Fun Facts» von Kasper Lapp und «Next Station London» von Matthew Dunstan. Der begehrte Preis wird jährlich von einer Kritiker-Jury verliehen. Im Vorjahr hatte das Plättchenlegespiel «Cascadia» von Autor Randy Flynn gewonnen. Seit über 40 Jahren wird die Auszeichnung vom Verein «Spiel des Jahres» vergeben. Die Jury nimmt dabei jährlich den Spielemarkt mit Hunderten Neuerscheinungen unter die Lupe.

Traumfinale in Wimbledon: Alcaraz fordert Djokovic

LONDON: Im Traumfinale von Wimbledon treffen an diesem Sonntag ab 15.00 Uhr (MESZ/Sky) Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien und der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz aus Spanien aufeinander. Djokovic ist beim Rasen-Klassiker inzwischen seit 34 Spielen ungeschlagen und greift nach seinem fünften Wimbledon-Titel in Serie. Insgesamt hätte der 36-Jährige das wohl bekannteste Tennis-Turnier der Welt dann achtmal gewonnen und würde mit dem im vergangenen Jahr zurückgetretenen Schweizer Roger Federer gleichziehen. Für den 20 Jahre alten Alcaraz geht es um seinen ersten Wimbledon-Titel.

Wellbrock mit Chance auf WM-Gold im Freiwasserschwimmen

FUKUOKA: Einen Tag nach Gold für Leonie Beck hat Olympiasieger Florian Wellbrock die Chance auf die nächste WM-Medaille für die deutschen Freiwasserschwimmer. Der 25-Jährige zählt am Sonntag (1.00 Uhr MESZ) im Rennen über zehn Kilometer bei den Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka zu den Goldfavoriten. Über die Distanz siegte er bei den Olympischen Spielen vor zwei Jahren in Tokio. Edelmetallentscheidungen fallen am Sonntag auch im Wasserspringen und Synchronschwimmen.