Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 09.07.23 | Überblick

Usbekistan: Präsident will sich bei Neuwahl bestätigen lassen

TASCHKENT: In der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Usbekistan will sich Präsident Schawkat Mirsijojew bei vorgezogenen Neuwahlen im Amt bestätigen lassen. Der 65-Jährige gilt bei der Wahl am Sonntag als haushoher Favorit gegenüber seinen Herausforderern. Keiner der drei Gegenkandidaten hat im Zuge der Wahlkampagne scharfe Kritik an Mirsijojew geäußert. Nach offiziellen Angaben sind rund 19,6 Millionen Usbeken wahlberechtigt.

So lang wie noch nie: CSD-Demonstration zieht durch Köln

KÖLN: Zur CSD-Demonstration in Köln werden am Sonntag (12.00 Uhr) wieder mehr eine Million Besucher erwartet. Mit rund 220 angemeldeten Gruppen wird die Parade nach Veranstalterangaben so lang wie noch nie. Die etwa 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen mit Musikwagen oder zu Fuß über eine 4,3 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt ziehen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit mehreren hundert Beamten im Einsatz, um die Veranstaltung zu schützen. Zahlreiche Straßen werden schon ab morgens gesperrt.

Erster Härtetest für Djokovic in Wimbledon

LONDON: Der serbische Tennisstar Novak Djokovic kämpft in Wimbledon an diesem Sonntag um den Einzug ins Viertelfinale. Der Rekord-Grand-Slam-Champion bekommt es am frühen Abend auf dem Centre Court mit dem Polen Hubert Hurkacz zu tun. Zuvor spielt die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz.

Verstappen peilt nächsten Sieg an - Proteste in Silverstone?

SILVERSTONE: Max Verstappen startet von der Pole Position an diesem Sonntag (16.00 Uhr MESZ/Sky) in den Großen Preis von Großbritannien. Der klar führende WM-Spitzenreiter hofft auf seinen zweiten Sieg auf der Traditionsstrecke in Silverstone, 2020 hatte der Niederländer das Rennen zum 70. Geburtstag der Formel 1 auf dem Kurs nordöstlich von London gewonnen. Von Platz zwei nimmt der britische McLaren-Pilot Lando Norris sein Heimrennen in Angriff, Dritter in der Qualifikation wurde dessen australischer Teamkollege Oscar Piastri.