Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.07.23 | Überblick

Ingeborg-Bachmann-Preis wird übergeben

KLAGENFURT: Bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur ermittelt die Jury am Sonntag die Gewinnerin oder den Gewinner des renommierten Ingeborg-Bachmann-Preises. Neben dem mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis werden im österreichischen Klagenfurt vier weitere Auszeichnungen vergeben.

The Weeknd gibt erstes Deutschlandkonzert der Tournee in Hamburg

HAMBURG: Drei Jahre später als geplant kommt The Weeknd (33) am Sonntagabend für sein erstes von insgesamt vier Deutschlandkonzerten nach Hamburg. Nachdem seine ursprünglich für 2020 geplante Tournee wegen der Corona-Pandemie gleich zwei Mal verschoben werden musste, tritt der 33-Jährige nun im Volksparkstadion vor rund 50.000 Fans auf. «Deutschland - wir kommen zu dir!», postete der Künstler am Freitag auf seinem offiziellen Instagram-Account.

Verstappen erneut Favorit beim Großen Preis von Österreich

SPIELBERG: Max Verstappen geht mit besten Aussichten auf seinen siebten Grand-Prix-Sieg des Jahres in das neunte Formel-1-Rennen der Saison. Der Niederländer startet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) nach einer fehlerfreien Qualifikation vom ersten Startplatz in den Großen Preis in der Steiermark. Viermal konnte er die Hauptrennen beim Heimspiel seines Red-Bull-Rennstalls in der Vergangenheit schon gewinnen. In der vergangenen Saison hatte sich der 25-Jährige jedoch Ferrari-Star Charles Leclerc geschlagen geben müssen. Für Ferrari war der Triumph in Österreich der bislang letzte in der Motorsport-Königsklasse.

Springreiter Nieberg peilt CHIO-Titelverteidigung an

AACHEN: Mit dem Springen um den Großen Preis von Aachen geht das größte Reitturnier der Welt an diesem Sonntag (14.30 Uhr) zu Ende. Titelverteidiger ist Gerrit Nieberg, der vor einem Jahr überraschend gewonnen hatte. Bei der mit 1,5 Millionen Euro dotierten Prüfung ist der 30-Jährige aus Sendenhorst mit seinem Pferd Ben einer von elf deutschen Startern. Insgesamt haben sich 40 Paare für den Großen Preis qualifiziert. Die Entscheidung fällt nach zwei Umläufen mit einem Stechen.