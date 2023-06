Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 25.06.23 | Überblick

AfD mit Chance auf ihren ersten Landrat in Deutschland

SONNEBERG: Die AfD hat in Thüringen am Sonntag die Chance, ihren ersten Landrat in Deutschland ins Amt zu bringen. In einer Stichwahl soll entschieden werden, ob ihr Bewerber Robert Sesselmann oder der amtierende CDU-Landrat Jürgen Köpper in den nächsten sechs Jahre das Sagen im Kreis Sonneberg an der Grenze zu Bayern hat. Im ersten Durchgang der Landratswahl vor zwei Wochen hatten Sesselmann nur wenige Prozentpunkte zum Wahlsieg gefehlt. In Thüringen wird die AfD mit ihrem Chef Björn Höcke vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Griechenland wählt ein neues Parlament

ATHEN: Rund 9,8 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag in Griechenland aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Beobachter erwarten einen klaren Sieg der konservativen Partei Nea Dimokratia (ND) unter Kyriakos Mitsotakis, sie soll mehr Umfragen zufolge als 40 Prozent erreichen. Zweitstärkste Kraft könnte demnach die Linkspartei Bündnis der Radikalen Linken (Syriza) mit ihrem Chef Alexis Tsipras mit rund 20 Prozent der Stimmen werden. Insgesamt stehen 32 Parteien zur Wahl.

Deutsche U21 im zweiten EM-Spiel gegen Tschechien unter Druck

BATUMI: Deutschlands U21-Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) gegen Tschechien ihr zweites Gruppenspiel bei der Fußball-EM. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Israel, dem rassistische Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam folgten, steht das Team bereits unter Druck. Bei einer Niederlage oder einem weiteren Remis würde sich Deutschlands Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde und das Olympia-Ticket vor dem Spiel gegen England deutlich verschlechtern.

Weltklasse kämpft um Roth-Sieg - Bestzeiten wackeln

ROTH: Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld macht an diesem Sonntag Jagd auf den Sieg beim Triathlon-Langstreckenklassiker in Roth. Gut möglich ist, dass dabei auch Rekorde und Weltbestzeiten unterboten werden. Bei den Männern sind neben den beiden deutschen Ironman-Weltmeistern Patrick Lange (2017 und 2018) und Sebastian Kienle (2014) auch Roth-Vorjahressieger Magnus Ditlev aus Dänemark oder der Hawaii-Zweite des vergangenen Jahres, Sam Laidlow aus Frankreich, am Start. Los geht es bei den Profi-Männern im Main-Donau-Kanal um 06.30 Uhr (unter anderem br24sport.de, sportschau.de).

Radprofi Politt will als erster Fahrer Meister-Double holen

BAD DÜRRHEIM: Radprofi Nils Politt will am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften im Schwarzwald den Titel verteidigen und den doppelten Erfolg perfekt machen. Der Teilnehmer der Tour de France vom Team Bora-hansgrohe könnte als erster deutscher Fahrer in der Historie beide Meisterschaften hintereinander einfahren. Nach seinem ersten Platz im Einzelzeitfahren am Freitag erhofft sich der 29 Jahre alte Kölner einen Sieg beim Straßenrennen auf den 215 Kilometern zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim. Im Vorjahr war Politt im Sauerland zum ersten Mal deutscher Meister geworden.