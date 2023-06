Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 18.06.23 | Überblick

US-Außenminister Blinken erstmals zu Besuch in China

PEKING: US-Außenminister Antony Blinken beginnt an diesem Sonntag einen Besuch in China - seine erste Reise in die Volksrepublik. Die Gespräche in Peking waren ursprünglich schon für Februar geplant. Wegen eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über den Vereinigten Staaten sagte Blinken die Reise jedoch kurzfristig ab. Auf dem Programm des zweitägigen Aufenthalts stehen eine Reihe von Treffen mit hochrangigen chinesischen Regierungsvertretern. Die Details sind noch nicht bekannt.

Schweizer stimmen über Klimaschutz und Unternehmenssteuern ab

BERN: Die Schweizer stimmen am Sonntag über ein neues Klimaschutzgesetz und höhere Unternehmenssteuern ab. Das Ergebnis dürfte am frühen Nachmittag vorliegen. Beim Klimaschutzgesetz geht es darum, die Schweiz bis 2050 klimaneutral zu machen. Dazu sollen die klimaschädlichen Emissionen bereits bis 2040 gegenüber 1990 um 75 Prozent sinken. Bei den Unternehmenssteuern geht es um die Umsetzung eines Beschlusses der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Demnach sollen internationale Unternehmen mit mindestens 750 Millionen Euro Umsatz mit mindestens 15 Prozent besteuert werden.

Weltkriegsbombe? - Rund 8100 Hannoveraner müssen Wohnungen verlassen

HANNOVER: Wegen einer möglichen Bombenentschärfung müssen am Sonntag rund 8100 Menschen in Hannover ihre Wohnungen verlassen. Nach Boden-Sondierungen im Bereich Hannover-Sahlkamp waren dort vier Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet worden. Allerdings stellte sich unterdessen bei weiteren Erkundungen heraus, dass es nur noch einen Verdachtspunkt gibt, teilte die Feuerwehr am Freitagabend mit.

Bürger entscheiden über Welterbe-Antrag für Neuschwanstein

SCHWANGAU: Bei einem Bürgerentscheid sollen die Einwohner von Schwangau am Sonntag darüber entscheiden, ob sie die Nominierung von Neuschwanstein als Welterbe unterstützen. Das Schloss im Ostallgäu soll gemeinsam mit den anderen beiden weltberühmten Schlössern des Bayern-Königs Ludwig II., Herrenchiemsee und Linderhof, sowie dem Königshaus am Schachen als Weltkulturerbe-Vorschlag bei der Unesco eingereicht werden.

Nations League: Kroatien hofft auf ersten großen Titel

ROTTERDAM: Im Finale der Nations League treffen an diesem Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) Kroatien und Spanien aufeinander. Die Kroaten hatten im Halbfinale gegen Gastgeber Niederlande mit 4:2 nach Verlängerung gewonnen, Spanien sich mit 2:1 gegen Europameister Italien durchgesetzt. Für die Spanier ist es die zweite Finalteilnahme in der Nations League in Serie. Für die Kroaten geht es in Rotterdam um den ersten großen Titel überhaupt.

Basketballerinnen gegen Großbritannien um EM-Gruppenplatz zwei

LJUBLJANA: Die deutschen Basketballerinnen spielen bei der EM in Slowenien um den zweiten Gruppenplatz. Am Sonntag (12.15 Uhr/Magentasport) kommt es in Ljubljana zum Duell mit Großbritannien. Beide Nationen haben bislang einen Sieg und eine Niederlage. Während Frankreich bereits als Gruppensieger feststeht und Slowenien als Letzter ausgeschieden ist, geht es für das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis noch um Platz zwei und damit eine bessere Ausgangslage.

Zehnkampf-Europameister Kaul auf Kurs Olympia-Norm

RATINGEN: Europameister Niklas Kaul ist nach dem ersten Tag des Zehnkampfes in Ratingen auf dem Weg, die Norm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu übertreffen. Der 25 Jahre alte Mainzer liegt nach fünf Disziplinen am Samstag mit 4157 Punkten auf dem fünften Rang. Kaul könnte den Olympia-Richtwert von 8460 Punkten knacken, zumal seine starken Disziplinen erst am zweiten Wettkampftag kommen.