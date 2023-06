Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 11.06.23 | Überblick

Kampf gegen irreguläre Migration: EU-Politiker in Tunesien

TUNIS: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni reisen am Sonntag nach Tunesien. Dort wollen sie bei einem Treffen mit Präsident Kais Saied über die irreguläre Migration aus dem nordafrikanischen Land in die EU sprechen, die in den vergangenen Monaten stark zugenommen hat. Seit Beginn des Jahres erreichten nach Angaben des Innenministeriums in Rom mehr als 53.800 Migranten Italien auf dem Seeweg - im Vorjahreszeitraum waren es rund 21.700. Nach Angaben des UN-Flüchtlingskommissariats UNHCR kam die Mehrheit der in Italien registrierten Migranten zuletzt aus Tunesien.

Scholz, Habeck und Heil bei ostdeutschem Wirtschaftsforum

BAD SAAROW: Wohin entwickelt sich die ostdeutsche Wirtschaft, wie steht es um die Fachkräftegewinnung, und wie kann Deutschland im Strukturwandel schneller werden? Diese und weitere Themen beraten ab Sonntag Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung beim 8. ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow. Zu der Konferenz werden unter anderen Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Arbeitsminister Hubertus Heil erwartet. An dem Treffen nehmen bis Dienstag neben Politikern von Bund und Ländern auch die Spitzen von Industrieverbänden und Unternehmen teil.

Montenegro wählt am Sonntag neues Parlament

PODGORICA: Im Nato-Staat Montenegro wird an diesem Sonntag ein neues Parlament gewählt. Nach der Abwahl des lange regierenden pro-westlichen Präsidenten Milo Djukanovic im April ist die Parteienlandschaft in dem Balkanland im Umbruch. Favorit bei der Abstimmung ist die neue Bewegung Europa Jetzt!, die sich modernisierungsfreudig gibt, sich aber auch stärker an das Nachbarland Serbien anlehnt. Eine absolute Mehrheit für die Partei gilt Umfragen zufolge jedoch als unwahrscheinlich, Spitzenkandidat Milojko Spajic wird voraussichtlich Partner für eine Koalition brauchen. Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr und schließen um 20.00 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet.

Südthüringer wählen Landrat - AfD wittert Chance

SONNEBERG: Im Südthüringer Landkreis Sonneberg sind am Sonntag 48.327 Wahlberechtigte zur Wahl eines neuen Landrats aufgerufen. Das Ergebnis interessiert auch außerhalb des Landes, weil die AfD sich in der Region besonders stark fühlt und hofft, bundesweit erstmals einen Landrat stellen zu können. Vier Kandidaten stehen zur Wahl: Jürgen Köpper (CDU), der derzeit die Geschäfte als Interimslandrat führt, Anja Schönheit (parteilos), die von der SPD und der Kreistagsfraktion Pro Sonneberg unterstützt wird, die Grünen-Politikerin Nancy Schwalbach, die von Grünen und Linken ins Rennen geschickt wird, und Robert Sesselmann von der AfD. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Kirchentag endet - Treffen war stark politisch geprägt

NÜRNBERG: In Nürnberg geht am Sonntag der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag zu Ende. Zum Abschlussgottesdienst werden mehrere tausend Gläubige auf dem Hauptmarkt erwartet. In den vergangenen Tagen hatten sich zahlreiche Christinnen und Christen in Bayerns zweitgrößter Stadt getroffen. Sie beteten gemeinsam, feierten Gottesdienste, hörten Konzerte oder beteiligten an politischen Debatten - und das meist bei strahlendem Sonnenschein. Nur am Donnerstagabend störte kurzzeitig ein Gewitter den Kirchentag.

Djokovic will historischen Sieg im French-Open-Finale

PARIS: Novak Djokovic will sich im Finale der French Open gegen Casper Ruud den alleinigen Rekord für Grand-Slam-Titel im Herrentennis sichern. Der 36 Jahre alte Serbe geht als Favorit in das Endspiel am Sonntag (14.30 Uhr/Eurosport) gegen den zwölf Jahre jüngeren Norweger. Bei einem Sieg würde Djokovic zum 23. Mal bei einem Grand-Slam-Turnier triumphieren und den Spanier Rafael Nadal hinter sich lassen. Ruud hatte im Halbfinale Alexander Zverev klar in drei Sätzen bezwungen und will seinen ersten großen Titel gewinnen.

THW Kiel vor Gewinn der 23. deutschen Handball-Meisterschaft

HAMBURG: Der THW Kiel will am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) den letzten Schritt auf dem Weg zum Gewinn der 23. deutschen Handball-Meisterschaft gehen. Die Ausgangslage für den von Filip Jicha trainierten Spitzenreiter vor der Partie bei Frisch Auf Göppingen ist klar. Bei einem Sieg oder einem Unentschieden ist der Titel sicher. Selbst eine Niederlage bei den Schwaben würde reichen, wenn Verfolger und Titelverteidiger SC Magdeburg bei der HSG Wetzlar nicht noch 37 Treffer in der Tordifferenz aufholt.

Bonner Basketballer im zweiten Finale gegen Ulm unter Druck

BONN: Nach der Niederlage im ersten Finalspiel gegen ratiopharm Ulm stehen die Telekom Baskets Bonn im zweiten Duell am Sonntag (18.00 Uhr/Magentasport) unter Druck. Der Champions-League-Sieger braucht einen Erfolg, um die Serie auszugleichen und nicht mit einem 0:2-Rückstand nach Ulm zu reisen, wo am Mittwoch Spiel drei auf dem Programm steht. Um Meister zu werden, sind drei Siege nötig. Sowohl für Bonn als auch für Ulm wäre es der Premierentitel. Beide Clubs waren noch nie deutscher Meister. Titelverteidiger Alba Berlin und Bayern München waren in den Runden zuvor jeweils an Ulm gescheitert.