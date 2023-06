Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 04.06.23 | Überblick

Anhänger von Polens Opposition demonstrieren für Demokratie

WARSCHAU: In Polen wollen Anhänger der Opposition am Sonntag (12.00 Uhr) gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS auf die Straße gehen. Der Protestmarsch durch das Zentrum von Warschau steht unter dem Motto: «Gegen Teuerung, Diebstahl und Lügen, für freie Wahlen und ein demokratisches, europäisches Polen.»

Opec+ berät über Förderstrategie - Änderungen wenig wahrscheinlich

WIEN: Das Ölkartell Opec+ berät am Sonntag in Wien erneut über seine Förderpolitik. Im Vorfeld gab es unterschiedliche Signale zum weiteren Vorgehen. Einerseits wies Saudi-Arabien auf mögliche Überraschungen hin, andererseits deutete Russland an, dass der aktuelle Ölpreis keine weiteren Maßnahmen erfordere. Energie-Experten gehen davon aus, dass die Kartellmitglieder den aktuellen Produktionskurs am Sonntag bestätigen, aber ihre erhöhte Wachsamkeit unterstreichen.

Letzte Auftritte bei den Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park

NÜRBURG: Nach Konzerten von mehr als 70 Musikerinnen und Musikern gehen die Festivals Rock am Ring und Rock im Park in der Nacht von Sonntag auf Montag zu Ende. Die Punkrockband Tote Hosen tritt als letzter Act auf der Hauptbühne bei Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel auf. Auf den anderen beiden Bühnen schließen die britische Band Bring Me the Horizon und der deutsche Sänger Thees Uhlmann das Festival ab.

Verstappen Favorit im Formel-1-Rennen in Barcelona

BARCELONA: Weltmeister Max Verstappen geht als Favorit in das Formel-1-Rennen in Barcelona. Der 25-jährige Niederländer startet in seinem Red Bull am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien. Bislang zeigte sich der zweimalige Champion auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Konkurrenz überlegen und scheint unter normalen Bedingungen nicht zu schlagen. Vor dem siebten Saisonlauf in Katalonien führt Verstappen in der WM-Wertung mit 39 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Verstappen hatte bereits im Vorjahr in Barcelona triumphiert.

Alcaraz und Djokovic bestreiten Achtelfinals bei French Open

PARIS: Die Topfavoriten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic wollen bei den French Open am Sonntag den nächsten Schritt zum Traum-Halbfinale machen. Der Spanier Alcaraz trifft im Achtelfinale auf den stark aufspielenden Italiener Lorenzo Musetti. Zuvor bekommt es der Serbe Djokovic mit dem peruanischen Außenseiter Juan Pablo Varillas zu tun. Im Semifinale würden der Weltranglistenerste Alcaraz und der 22-malige Grand-Slam-Titelgewinner Djokovic aufeinandertreffen.