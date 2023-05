Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 28.05.23 | Überblick

Türkei entscheidet in Stichwahl über Präsidenten

ISTANBUL: Die Türkei stimmt am Sonntag in einer entscheidenden Stichwahl über ihren zukünftigen Präsidenten ab. Der 69-jährige Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gilt als Favorit. Er hatte bei der ersten Runde der Wahl vor zwei Wochen zwar die meisten Stimmen erhalten, verpasste die nötige absolute Mehrheit aber knapp. Er tritt nun gegen den 74-jährigen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu in einer Stichwahl an. Kilicdaroglu ist Chef der sozialdemokratischen Partei CHP und tritt für ein breites Bündnis aus sechs Parteien an. Erdogan wurde 2003 Ministerpräsident, seit 2014 ist er Staatspräsident. Seit der Einführung eines Präsidialsystems vor fünf Jahren hat er weitreichende Befugnisse. Die Abstimmung wird von internationalen Beobachtern der OSZE und des Europarats verfolgt.

Spanische Regional- und Kommunalwahlen als Test für Regierung Sánchez

MADRID: Rund 36,6 Millionen Spanier sind am Sonntag zur Wahl von Regionalparlamenten, Gemeindeversammlungen und Bürgermeistern aufgerufen. Die Abstimmungen in zwölf der siebzehn Comunidades Autónomas und in den Nordafrikaenklaven sowie bei landesweiten Kommunalwahlen gelten auch als Test für die linke Regierungskoalition von Ministerpräsident Pedro Sánchez von der sozialistischen PSOE. Spätestens zum Jahresende stehen in der viertgrößten Volkswirtschaft der EU Parlamentswahlen an.

Gedenken und Protest zum Konzert von Roger Waters in Frankfurt

FRANKFURT: Mit einer Gedenkveranstaltung und Kundgebung wollen Vertreter aus Politik, Religion und Zivilgesellschaft am Pfingstsonntag (ab 16.00 Uhr) in Frankfurt am Main gegen das umstrittene Konzert von Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters protestieren. Das Bündnis, dem sich auch der Frankfurter Magistrat angeschlossen habe, wolle ein starkes Zeichen gegen Judenhass setzen und für ein Frankfurt ohne Hass und Hetze werben. Zu der Kundgebung werden der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), der hessische Antisemitismusbeauftragte, Uwe Becker (CDU), sowie der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Salomon Korn, und der ukrainische Generalkonsul Vadim Kostiuk erwartet.

Heidenheim oder doch der HSV: Aufstiegsfinale in der 2. Liga

BERLIN: Schafft der 1. FC Heidenheim als 57. Club den Sprung in die Fußball-Bundesliga - oder kann der Hamburger SV doch seine Zweitliga-Zeit nach fünf Jahren beenden? Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) entscheidet sich, wer neben dem SV Darmstadt 98 direkt aufsteigt. Die bessere Ausgangsposition haben die Heidenheimer, die mit einem Sieg beim quasi abgestiegenen Jahn Regensburg alles klar machen können. Ansonsten könnte der HSV mit einem Erfolg bei Absteiger SV Sandhausen noch vorbeiziehen. Der Drittplatzierte muss in die Relegation.

Bayern-Frauen gehen als Favorit ins Bundesliga-Finale

MÜNCHEN/WOLFSBURG: Als Tabellenführer und Meisterschaftsfavorit gehen die Fußballerinnen des FC Bayern München in den letzten Bundesliga-Spieltag. Das Team von Trainer Alexander Straus trifft am Sonntag (14.00 Uhr/Magenta Sport und BR) auf Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam. Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat vor der Partie gegen den SC Freiburg einen Zwei-Punkte-Rückstand auf die Münchnerinnen. Für die Bayern-Frauen wäre es der fünfte Meistertriumph nach 1976, 2015, 2016 und 2021.

Deutsches Eishockey-Team im WM-Finale gegen Kanada

TAMPERE: Deutschlands Eishockey-Nationalteam kämpft am Sonntag (19.20 Uhr) um den Weltmeistertitel. Im WM-Endspiel in Tampere trifft das Team des Deutschen Eishockey-Bundes auf Rekord-Weltmeister Kanada. Durch den überraschenden 4:3-Erfolg im Halbfinale am Samstag gegen die USA nach Verlängerung hat Deutschland bereits die erste WM-Medaille seit 1953 sicher.

Altmeister Alonso fordert in Monaco Weltmeister Verstappen heraus

MONACO: Max Verstappen startet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) von der Pole Position in den Formel-1-Klassiker von Monaco. Der zweimalige Champion, Titelverteidiger und WM-Spitzenreiter muss sich aber auf eine frühe Attacke des 41 Jahre alten Routiniers Fernando Alonso gefasst machen. Der spanische Champion von 2005 und 2006 raste am Samstag in einer packenden Qualifikation auf den zweiten Platz. Von Position drei startet Esteban Ocon im Alpine in das Rennen, von vier Carlos Sainz im Ferrari, von fünf Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und von sechs Lokalmatador Charles Leclerc im zweiten Ferrari.

French Open beginnen - Zwei Deutsche im Einsatz

PARIS: Ohne den verletzten Titelverteidiger Rafael Nadal beginnen am Sonntag die French Open. Am ersten Tag des Grand-Slam-Turniers auf Sand in Paris sind am ersten Tag zwei deutsche Tennisprofis im Einsatz. Die Dortmunderin Jule Niemeier trifft in ihrer Erstrundenpartie auf die favorisierte Russin Darja Kassatkina, der Kölner Oscar Otte bekommt es mit Alexander Schewtschenko aus Russland zu tun. Beide Partien sind jeweils als letzte des Tages angesetzt.

Bayern-Basketballer eröffnen Halbfinal-Playoffs gegen Ulm

MÜNCHEN: Nach dem überraschenden Aus von Alba Berlin wollen die Basketballer von Bayern München die Gunst der Stunde nutzen und erstmals seit 2019 wieder die deutsche Meisterschaft gewinnen. Auf dem Weg zum Titel wartet im Halbfinale aber zunächst Alba-Bezwinger ratiopharm Ulm. Das Team des früheren Bayern-Profis Anton Gavel präsentierte sich gegen Berlin in Topform und plant nun den nächsten Coup. Das erste Spiel findet am Sonntag um 18.00 Uhr (Magentasport) im Münchner Audi Dome statt.