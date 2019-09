Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.19

Österreicher wählen ein neues Parlament - Rekordzahl an Briefwählern

WIEN (dpa) - In Österreich wählen am Sonntag die Bürger ein neues Parlament. Insgesamt können 6,4 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben.



Laut Umfragen steht die konservative ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor einem Triumph. Sie kann demnach mit Stimmengewinnen und rund 34 Prozent rechnen.

Opposition ruft zu neuen Protesten in Moskau auf

MOSKAU (dpa) - Die russische Opposition setzt ihre Proteste in der Hauptstadt Moskau fort. Sie erwartet am Sonntag (14.00 Uhr) Tausende Teilnehmer zu einer genehmigten Demonstration.



Dabei wollen die Organisatoren die Behörden auffordern, die bei den Protesten im Sommer festgenommenen Demonstranten freizulassen.

Barack Obama bei Gründer-Treffen in München

MÜNCHEN (dpa) - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama kommt nach München. Er wird am Sonntag (10.00 Uhr) zur Eröffnung beim Start-up-Festival «Bits & Pretzels» auftreten.



Der Vorgänger von Donald Trump soll laut Programm in einem moderierten Gespräch über seine Zeit im Amt und über Führung in der Welt sprechen.

Oktoberfest-Organisatoren ziehen Halbzeitbilanz

MÜNCHEN (dpa) - Tausende Hendl, Dutzende Ochsen und mehr als drei Millionen Besucher: Die Oktoberfest-Organisatoren ziehen am Sonntag (13.00 Uhr) Halbzeitbilanz in München.



Entgegen den Prognosen vor Beginn des größten Volksfestes der Welt hielt sich das Wetter in der ersten Woche, so dass sich Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) vorab «extrem entspannt» und «total zufrieden» zeigte.

Broadway-Musical «Pretty Woman» feiert Europa-Premiere in Hamburg

HAMBURG (dpa) - Vorhang auf für «Pretty Woman»: Das Broadway-Musical nach dem gleichnamigen Film mit Julia Roberts und Richard Gere feiert am Sonntag (18.30 Uhr) Europa-Premiere im Theater an der Elbe.



Die Musik stammt vom kanadischen Sänger Bryan Adams («Summer of '69») und Jim Vallance. In 21 neuen Songs erzählen sie die Liebesgeschichte zwischen dem reichen Geschäftsmann Edward und der Prostituierten Vivian. Die Hauptrollen in Hamburg übernehmen die Musicalstars Patricia Meeden und Mark Seibert.

Schauspielerin Nina Hoss erhält Douglas-Sirk-Preis

HAMBURG (dpa) - Die Schauspielerin Nina Hoss wird am Sonntag (19.00 Uhr) beim Hamburger Filmfest mit dem renommierten Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet.



Die Laudatio vor der Premiere ihres Films «Pelikanblut» hält Theaterregisseur Michael Thalheimer. Hoss («Yella») ist nach Jodie Foster, Isabelle Huppert, Tilda Swinton und Catherine Deneuve die fünfte Schauspielerin, die mit dem undotierten Preis geehrt wird.

Kellerduell in Köln - Freiburger hoffen auf nächsten Coup

BERLIN (dpa) - Die Tabellennachbarn 1. FC Köln und Hertha BSC spielen zum Abschluss des sechsten Spieltages am Sonntagabend (18.00 Uhr/Sky) darum, wer einen Schritt aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga machen kann. In der oberen Hälfte könnte sich dagegen der SC Freiburg mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr/Sky) in die Spitzengruppe zurückkämpfen.

Ferrari in Russland mit guter Chance auf nächsten Formel-1-Sieg

SOTSCHI (dpa) - Ferrari mit Polesetter Charles Leclerc und dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel greift am Sonntag (13.10 Uhr/RTL und Sky) beim Großen Preis von Russland nach dem nächsten Formel-1-Sieg.



Der 21 Jahre alte Leclerc geht vom ersten Startplatz als Favorit in den Grand Prix in Sotschi und kann seinen dritten Saisonerfolg perfekt machen. Sieben Tage nach seinem Triumph in Singapur startet der Heppenheimer Vettel von Position drei in den Grand Prix. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton aus Großbritannien steht in seinem Mercedes zwischen den beiden Ferrari.

Neue Sprintkönigin gesucht - WM-Premiere für die Mixed-Staffel

DOHA (dpa) - Wie heißt die neue Sprintkönigin von Doha? Wer wird erster Weltmeister in der Mixed-Staffel?



Diese Fragen werden am dritten Wettkampftag der Leichtathletik-WM in Katar beantwortet. Favoriten im 100-Meter-Finale am Sonntag (19.05 Uhr/ARD und ARD One) sind die zweimalige Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika und Elaine Thompson, die Goldmedaillengewinnerin bei Olympia 2016 in Rio. Auch mit Europameisterin Dina Asher-Smith aus Großbritannien ist zu rechnen. Möglichst weit kommen wollen die DLV-Asse Tatjana Pinto und Gina Lückenkemper.

Rad-WM: Deutsches Team mit Außenseiter-Chancen - Hoffen auf Ackermann

HARROGATE (dpa) - Mit dem Straßenrennen der Männer über 285 Kilometer geht am Sonntag die Rad-WM in Yorkshire zu Ende.



Die deutsche Mannschaft geht nur mit Außenseiterchancen an den Start. Im eher unwahrscheinlichen Fall eines Massensprints wäre Pascal Ackermann ein Siegkandidat. Es wird aber damit gerechnet, dass die Klassikerspezialisten wie der Franzose Julian Alaphilippe oder der Belgier Philippe Gilbert den Sieg unter sich ausmachen werden.