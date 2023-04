Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.23 | Überblick

Walpurgisnacht mit Demonstrationen vor dem 1. Mai

BERLIN/HAMBURG/LEIPZIG: Vor dem 1. Mai bereitet sich die Polizei an diesem Sonntag auf linke Demonstrationen und andere Protestaktionen vor. In Berlin sind zwei Umzüge mit einigen hundert bis mehr als tausend Teilnehmern geplant. In früheren Jahren gab es in der Hauptstadt wie auch in Hamburg in der Walpurgisnacht, also der Nacht vor dem 1. Mai, Gewalt und Angriffe auf die Polizei. Zuletzt war es ruhiger geworden. Eine anarchistische Demonstration war am Sonntag auch in Leipzig geplant, wo es ebenfalls eine große linke und teils extremistische Szene gibt.

Letzter Tag der Papst-Reise - Heilige Messe und Uni-Besuch

BUDAPEST/ROM: Am letzten Tag seiner dreitägigen Pilgerreise feiert Papst Franziskus am Sonntag auf dem Kossuth-Platz vor dem ungarischen Parlament in Budapest die Heilige Messe (9.30 Uhr). Sehr viele Gläubige werden zu der großen Veranstaltung mit dem Pontifex erwartet.

Kopf-an-Kopf-Rennen - Paraguayer wählen neuen Präsidenten

ASUNCIÓN: Bei der Präsidentenwahl in Paraguay könnte die langjährige Regierungspartei eine seltene Schlappe erleiden. In den vergangenen 76 Jahren hat die Partido Colorado erst eine Wahl in dem südamerikanischen Land verloren. Vor der Abstimmung am Sonntag liegen der frühere Finanzminister Santiago Peña von der konservativen Colorado-Partei und der langjährige Abgeordnete Efraín Alegre von der Radikal-Liberalen Partei in den Umfragen nun etwa gleich auf.

Walpurgisnacht lockt Hexen und Teufel in den Harz

BRAUNLAGE: Die Walpurgisnacht lockt am Sonntag voraussichtlich wieder zahlreiche verkleidete Menschen in den Harz. Im niedersächsischen Teil des Harzes zählen die Orte Braunlage, St. Andreasberg, Bad Grund und Hahnenklee zu den Hochburgen. Dort sind unter anderem Theaterstücke, Umzüge und Hexenfeuer geplant. Im Anschluss gibt es häufig Dorffeste. Auch in Sachsen-Anhalt etwa in Schierke sind Veranstaltungen geplant.

Leipziger Buchmesse geht zu Ende

LEIPZIG: Die Leipziger Buchmesse geht am Sonntag zu Ende. Seit Donnerstag hatten 2082 Aussteller aus 40 Ländern Neuheiten rund ums Buch präsentiert. Die Messehallen waren gut gefüllt, am traditionell besucherstarken Samstag herrschte regelrechtes Gedränge in den Gängen. Am Abschlusstag stehen auf dem Messegelände und beim Festival «Leipzig liest» noch einmal zahlreiche Lesungen und Signierstunden an, unter anderem mit Schauspieler Samuel Finzi, der jungen Autorin Sarah Sprinz oder Bestseller-Autor Sebastian Fitzek.

Riesenchance für FC Bayern: Tuchel-Team peilt Spitze an

BERLIN: Der FC Bayern München hat nach dem Patzer von Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) die Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga fest im Blick. Mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Hertha BSC würde der deutsche Serienmeister um Kapitän Thomas Müller wieder am BVB vorbeiziehen. Die Dortmunder hatten sich am Freitagabend 1:1 vom VfL Bochum getrennt und führen in der Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung. Mit einem Sieg würden die Münchner aber wieder vorbeiziehen und Kurs auf den elften Meistertitel in Serie nehmen. Zum Abschluss des 30. Spieltages empfängt der VfL Wolfsburg den FSV Mainz 05 (17.30 Uhr/DAZN). Beide können mit einem Sieg ihre Chance auf einen Platz im Europapokal erhalten.

Verstappen Favorit im Formel-1-Rennen in Baku

BAKU: Max Verstappen geht als Favorit in das Formel-1-Rennen in Baku. Zwar startet der Weltmeister im Red Bull am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) nur als Zweiter in den vierten Saisonlauf am Kaspischen Meer, trotzdem gilt das Auto des Niederländers als überlegen. Der Monegasse Charles Leclerc geht von der Pole Position in den Großen Preis von Aserbaidschan, der in der Vergangenheit mit spektakulären Unfällen oft turbulent verlief. Verstappen gewann den Grand Prix im Vorjahr auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel zum ersten Mal. In der Gesamtwertung liegt der 25 Jahre alte Titelverteidiger derzeit erneut vor der Konkurrenz.