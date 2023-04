Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.04.23 | Überblick

SPD in Berlin wartet auf Ergebnis ihres Mitgliedervotums

BERLIN: Die SPD in der Hauptstadt zählt am Sonntag (ab 8.30 Uhr) aus, ob die Mehrheit ihrer Mitglieder für den Koalitionsvertrag mit der CDU gestimmt hat. Davon hängt maßgeblich ab, wer in Berlin künftig die Landesregierung bildet. Das Ergebnis soll am Nachmittag in der Berliner SPD-Zentrale bekannt gegeben werden.

FDP beendet ihren Bundesparteitag in Berlin

BERLIN: Die FDP schließt am Sonntag auf ihrem Bundesparteitag eine politische Kursbestimmung ab. Am dritten und letzten Tag des Treffens wird der in seinem Amt bestätigte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai eine Bilanz ziehen. Er hatte am Samstag die Positionen der FDP in der Ampel-Koalition bekräftigt und eine «Agenda des Aufbruchs» gefordert.

Steinmeier bricht zu Besuch in Kanada auf

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bricht am Sonntag zu einem viertägigen offiziellen Besuch nach Kanada auf. Generalgouverneurin Mary Simon wird ihn am Nachmittag (17.45 Uhr Ortszeit/23.45 Uhr MESZ) in Ottawa begrüßen und ein erstes Gespräch mit dem deutschen Staatsoberhaupt führen. Am Montag ist dann ein Treffen mit Premierminister Justin Trudeau vorgesehen.

Union, Leipzig und Freiburg wollen im Kampf um Königsklasse punkten

BERLIN: Im Kampf um einen Champions-League-Platz sind zum Abschluss des 29. Spieltages der Fußball-Bundesliga gleich drei Protagonisten gefordert. Der Tabellendritte 1. FC Union Berlin ist am Sonntag (19.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Die einen Punkt hinter den Köpenickern rangierenden Leipziger stehen zuvor (17.30 Uhr) ebenfalls vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe, RB muss bei Bayer Leverkusen ran. Der Europa-League-Halbfinalist hat als Tabellensechster sieben Punkte weniger als die Sachsen. Der Fünfte SC Freiburg (15.30 Uhr) trifft zu Hause auf den Vorletzten FC Schalke 04, der unbedingt im Kampf um den Klassenverbleib punkten will.

EHC München kann Eishockey-Meistertitel perfekt machen

MÜNCHEN: Der EHC Red Bull München hat am Sonntag (14.00 Uhr) gegen den ERC Ingolstadt die Chance, Meister in der Deutschen Eishockey Liga zu werden. Die Münchner führen in der Best-of-seven-Finalserie mit 3:1 Siegen. Sie sind damit nur noch einen Erfolg vom insgesamt vierten Titelgwinn in der DEL entfernt. Mit einem finalen Sieg in eigener Halle würde der Hauptrunden-Erste eine überragende Saison krönen.

Lüttich-Bastogne-Lüttich: Duell der Superstars

LÜTTICH: Zum Abschluss der Frühjahrsklassiker kommt es am Sonntag bei der 109. Auflage von Lüttich-Bastogne-Lüttich zum großen Duell der Radstars Tadej Pogacar und Remco Evenepoel. Dem in dieser Saison überragenden zweimaligen Tour-de-France-Sieger aus Slowenien winkt beim Rennen über 258,1 Kilometer dabei das Ardennen-Triple, nachdem Pogacar schon das Amstel Gold Race und den Flèche Wallonne gewonnen hat. Als Vorjahressieger geht der belgische Straßen-Weltmeister Evenepoel in das Rennen.

Wolfsburger Frauen wollen zum sechsten Mal ins Champions-League-Finale

WOLFSBURG: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen zum sechsten Mal das Endspiel der Champions League erreichen. Im Halbfinale treffen die deutschen Meisterinnen auf den englischen Spitzenclub WFC Arsenal. Das Hinspiel beginnt an diesem Sonntag um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena. Die zweite Partie findet am 1. Mai in London statt.