Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 16.04.23 | Überblick

Baerbock beendet Besuch in Südkorea - Reise zu G7-Treffen nach Japan

SEOUL/KARUIZAWA: Außenministerin Annalena Baerbock beendet an diesem Sonntag ihren eintägigen Antrittsbesuch in Südkorea. Am Vormittag (3.15 Uhr) will die Grünen-Politikerin im Goethe-Institut in der Hauptstadt Seoul noch mit aus Nordkorea geflüchteten Menschen sprechen. Anschließend will sie zum Treffen der Außenministerinnen und -minister der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Japan weiterreisen.

Eröffnung der Hannover Messe mit Scholz und Industrievertretern

HANNOVER: In Hannover wird am Sonntagabend (18.00 Uhr) die weltweit wichtigste Industrieschau eröffnet. Neben Kanzler Olaf Scholz und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger haben sich unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und der Chef des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI), Gunther Kegel, zum Start der Hannover Messe im Kongresszentrum angesagt. Außerdem erwarten die Organisatoren den Präsidenten des diesjährigen Partnerlands Indonesien, Joko Widodo.

Fußball-Bundesliga: Europa-Ränge am Sonntag im Blickpunkt

BERLIN: Für vier Fußball-Bundesligisten geht es zum Abschluss des 28. Spieltages an diesem Sonntag um Punkte für einen Europapokal-Startplatz in der kommenden Saison. Zunächst kann der SC Freiburg im Gastspiel bei Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN) mit einem Sieg seine gute Ausgangsposition im Rennen um die Champions-League-Qualifikation weiter verbessern. Noch aussichtsreicher als die Freiburger steht vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (17.30 Uhr/DAZN) der 1. FC Union Berlin da. Die Bochumer dagegen können jeden Punkt im Ringen um den Klassenverbleib gebrauchen. Europa-League-Viertelfinalist Bayer Leverkusen könnte mit einem Sieg beim Tabellen-Neunten VfL Wolfsburg (19.30 Uhr/DAZN) einen Konkurrenten um ein erneutes Ticket für das internationale Geschäft abhängen.

Ingolstadt und München bestreiten zweites DEL-Finalspiel

INGOLSTADT: Der ERC Ingolstadt empfängt den EHC Red Bull München an diesem Sonntag (14.15 Uhr/Magentasport und Servus TV) zum zweiten Playoff-Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Der Titelfavorit aus München konnte die erste Partie am Freitagabend zu Hause knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Für die Ingolstädter war es die erste Auswärtsniederlage in den diesjährigen Playoffs. Vor der zweiten Finalpartie steht der ERC somit schon ein wenig unter Zugzwang. Wie die Ingolstädter mitteilten, ist die Partie ausverkauft. Wer zuerst vier Begegnungen gewinnt, ist Meister.