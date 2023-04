Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 09.04.23 | Überblick

Papst feiert Messe zum Ostersonntag auf dem Petersplatz

ROM: Papst Franziskus feiert an diesem Sonntag auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag (10.00 Uhr). Zu der Feier werden erneut Zehntausende Gläubige erwartet - bereits am vergangenen Wochenende nahmen nach Angaben der Gendarmerie des Vatikans rund 60.000 Menschen an der Palmsonntagsmesse teil. Am Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi und damit den Sieg des Lebens über den Tod.

Abstiegskampf zum Abschluss des Bundesliga-Spieltages im Fokus

BERLIN: Der Abschluss des 27. Spieltages der Fußball-Bundesliga steht im Zeichen des Abstiegskampfes. Vier um den Klassenerhalt kämpfende Mannschaften spielen am Sonntag in direkten Duellen gegeneinander. Zunächst empfängt der VfL Bochum den VfB Stuttgart (17.30 Uhr/DAZN), bei dem Sebastian Hoeneß seinen Bundesliga-Einstand als Trainer der Schwaben gibt. Anschließend gastiert der FC Schalke 04 bei der TSG 1899 Hoffenheim (19.30 Uhr/DAZN). In der ersten Partie des Tages treffen Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/DAZN) aufeinander.