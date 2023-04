Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.04.23 | Überblick

Parlamentswahl in Finnland - Drei Parteien mit Siegchancen

HELSINKI: Finnland wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Drei Parteien ringen in dem künftigen Nato-Land darum, stärkste Kraft zu werden. Die konservative Nationale Sammlungspartei von Ex-Finanzminister und Oppositionschef Petteri Orpo lag in den jüngsten Umfragen knapp vor der rechtspopulistischen Partei Die Finnen und den Sozialdemokraten der amtierenden Ministerpräsidentin Sanna Marin. Die Wahllokale sind bis 20.00 Uhr (Ortszeit/19.00 Uhr MESZ) geöffnet. Unmittelbar danach wird mit einem ersten Trend auf Basis von vorzeitig abgegebenen Stimmen gerechnet. Ein vorläufiges Endergebnis dürfte in der Nacht zum Montag feststehen.

Bulgarien wählt wieder neues Parlament

SOFIA: Bulgarien wählt an diesem Sonntag zum fünften Mal binnen zwei Jahren ein neues Parlament. Das EU-Land muss erneut wählen, weil nach einer vorgezogenen Parlamentswahl vor sechs Monaten keine neue Regierung zustande gekommen war. Laut Umfragen könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden prowestlichen Lagern geben. Das Mitte-Rechts-Bündnis GERB-SDS des bis 2021 drei Mal regierenden Ministerpräsidenten Boiko Borissow und der liberal-konservative Block PP-DB von Ex-Regierungschef Kiril Petkow könnten mit je rund 26 Prozent der Stimmen rechnen.

Stichwahl in Montenegro entscheidet über neuen Präsidenten

PODGORICA: Rund 540.000 Montenegriner sind an diesem Sonntag dazu aufgerufen, in einer Stichwahl über den neuen Präsidenten des kleinen Balkanlandes zu entscheiden. Der prowestliche Amtsinhaber Milo Djukanovic bekam in der ersten Runde vor zwei Wochen die meisten Stimmen. Seinen Herausforderer Jakov Milatovic unterstützt allerdings das gesamte proserbische Lager, das in der ersten Runde noch mit mehreren Kandidaten antrat. Aus diesem Grund werden ihm die besseren Chancen zugebilligt. Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr und schließen um 20.00 Uhr. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Abends gerechnet. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik wurde 2006 unabhängig.

Pariser entscheiden in Bürgerbefragung über Zukunft der E-Scooter

PARIS: Die Bewohner von Paris können am Sonntag (9.00 Uhr) in einer Bürgerbefragung darüber abstimmen, ob der Verleih von E-Scootern in der Stadt beibehalten oder abgeschafft wird. Drei Vermieter bieten in Paris rund 15.000 E-Scooter an, mit denen Touristen und Einheimische oft recht unvorsichtig unterwegs sind. Es gibt Unfälle und Chaos auf den Bürgersteigen sowie den Ruf nach einem Verbot. Die Lizenz für die Vermieter läuft Ende August ab. Paris betrachte den Ausgang der Bürgerbefragung unabhängig von der Beteiligung als bindend, sagte ein Stadtsprecher. Das Ergebnis der Befragung soll noch am Sonntagabend bekannt gemacht werden.

Hoffenheim im Abstiegskampf gefordert - Derby in Köln

BERLIN: Nach der Transfer-Sperre durch den Weltverband FIFA steht der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga auch sportlich unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart braucht am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im rheinischen Derby zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach nach zuletzt fünf sieglosen Liga-Partien dringend einen Erfolg. Auch Gladbach hat die vergangenen vier Spiele nicht gewonnen.

Weltmeister Verstappen Favorit für Formel-1-Rennen in Australien

MELBOURNE: Weltmeister Max Verstappen hat im Formel-1-Rennen in Australien beste Chancen auf seinen zweiten Saisonsieg. Der 25-jährige Niederländer startet am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) in seinem Red Bull von der Pole Position in den dritten Saisonlauf. Bislang konnte WM-Spitzenreiter Verstappen noch nie in Melbourne gewinnen, und er schaffte es erst einmal auf das Podest. Der zweimalige Champion führt in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung vor Teamkollege Sergio Perez, der nach einem verkorksten Qualifying vom Ende des Feldes starten muss. Hinter Verstappen starten die Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton von den Positionen zwei und drei.

Letztes Skisprung-Einzel beendet Wintersportsaison

PLANICA: Im slowenischen Planica geht die Wintersport-Saison mit einem letzten Einzel der Skispringer zu Ende. Andreas Wellinger und Co. sind am Sonntag (10.00 Uhr/ARD und Eurosport) auf der riesigen Fluganlage im Tal der Schanzen gefordert. Die deutschen Springer nehmen nach einem schwachen Samstag nur Außenseiterrollen ein. Neben dem letzten verbleibenden Tagessieg geht es auch um den Sieg in der Skiflug-Wertung, der sich zwischen Halvor Egner Granerud (Norwegen) und Österreichs Stefan Kraft entscheidet. Der Skisprung-Weltcup endet erstmals in seiner Geschichte im April.