Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 19.03.23 | Überblick

Heil und Faeser fliegen nach Kanada - Tipps für Arbeitsmigration

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil reisen an diesem Sonntag nach Kanada, um sich über das dortige Einwanderungsrecht zu informieren. Hintergrund ist ein Gesetzentwurf für ein neues Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, der nach bisheriger Planung noch vor Ostern vom Kabinett beschlossen werden soll. Die Reise führt die beiden SPD-Minister zunächst nach Ottawa, am Montagabend geht es weiter nach Toronto. Neben Gesprächen mit kanadischen Regierungsvertretern sind auch Firmenbesuche und Treffen mit Fachleuten für Integration geplant. Derzeit bereitet die Bundesregierung eine Reform vor, die es Menschen leichter machen soll, zu Erwerbszwecken nach Deutschland zu kommen.

Ein Jahr nach schweren Unruhen: Kasachstan wählt neues Parlament

ALMATY: Rund ein Jahr nach schweren Protesten mit vielen Toten sollen die Menschen im zentralasiatischen Kasachstan an diesem Sonntag bei vorgezogenen Wahlen über ihr neues Parlament abstimmen. Der Urnengang ist in dem Land mit seinen zwei Zeitzonen von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr (ab 2.00 Uhr beziehungsweise 3.00 Uhr MEZ) angesetzt. Präsident Kassym-Schomart Tokajew verkündete zuletzt Reformen und Demokratisierungsprozesse. Unabhängige Beobachter werfen dem als autoritär geltenden Staatschef vor, nur oberflächliche Veränderungen angestoßen zu haben und nach der brutalen Niederschlagung der Proteste vor allem seine eigene Macht festigen zu wollen.

Montenegro wählt am Sonntag neuen Präsidenten

PODGORCIA: Das Nato- und Balkanland Montenegro wählt an diesem Sonntag einen neuen Staatspräsidenten. Der prowestliche Amtsinhaber Milo Djukanovic tritt zum zweiten Mal in Folge an. Weitere sechs Männer und Frauen bewerben sich um das höchste Staatsamt, unter ihnen vier Politiker, die dem proserbischen Lager zugerechnet werden. Aussagekräftige Meinungsumfragen liegen nicht vor. Der Ausgang gilt als offen. Entschieden wird das Rennen voraussichtlich am 2. April in einer Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten vom Sonntag. Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr und schließen um 20.00 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht zum Montag gerechnet.

Kirchen gedenken der Opfer des Amoklaufs bei Zeugen Jehovas

HAMBURG: Eineinhalb Wochen nach der Amoktat bei den Zeugen Jehovas in Hamburg mit acht Toten ist für Sonntagnachmittag (17.00 Uhr) eine ökumenische Gedenkveranstaltung in Hamburg geplant. In der Hauptkirche St. Petri gehe es dabei darum, der Trauer einen Raum zu geben, Trost und Fürsorge zu spenden. Das Angebot gelte vor allem für die vielen Einsatzkräfte, die am Donnerstag und Freitag im Einsatz waren sowie für die Nachbarschaft rund um den Tatort, sagte ein Sprecher. Das Gedenken solle und könne keine Trauerfeier der Zeugen Jehovas ersetzen.

Neues Musical «Romeo & Julia» startet in Berlin

BERLIN: Rosenstolz-Musiker Peter Plate bringt ein neues Musical auf die Bühne. Nach der Produktion «Ku'damm 56» hat er sich mit seinem Produzenten Ulf Leo Sommer eine der bekanntesten Liebesgeschichten der Literatur vorgenommen. Die Premiere von «Romeo & Julia - Liebe ist Alles» ist für Sonntag (19.00 Uhr) in Berlin geplant. Die Musiker hatten auch die Geschichte der Familie Schöllack aus der Fernsehserie «Ku'damm 56» auf die Bühne gebracht.

FC Bayern gastiert in Leverkusen - Verfolgerduell in Berlin

BERLIN: Im engen Titelrennen der Fußball-Bundesliga muss sich Meister Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen behaupten. Beide Clubs haben sich zuletzt mit jeweils vier Pflichtspiel-Siegen in Serie in guter Form gezeigt. Es ist zugleich das Aufeinandertreffen der letzten beiden im Europacup noch verbliebenen Bundesliga-Clubs. Das trifft auf den 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt, die sich im Verfolgerduell (15.30 Uhr) gegenüberstehen, seit dieser Woche nicht mehr zu. Außerdem empfängt der FSV Mainz 05 den SC Freiburg (19.30 Uhr).

Letztes Biathlonrennen für Herrmann-Wick in Oslo

OSLO: Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick bestreitet beim Saisonfinale in Oslo das letzte Biathlonrennen ihrer Karriere. Die 34-Jährige tritt zum Abschluss des Winters am Sonntag (15.10 Uhr/ARD und Eurosport) am Holmenkollen im Massenstart an und will am liebsten noch einmal um die Podestplätze mitkämpfen. Genau wie die Sächsin werden am letzten Wettkampftag der langen Saison auch andere Skijägerinnen und Skijäger ihre Laufbahn beenden. Dazu zählt Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen. Vor den Frauen treten die Männer ab 12.50 Uhr ebenfalls im Massenstart an.