Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.19

Kramp-Karrenbauer fliegt zu Gesprächen nach Washington

BERLIN (dpa) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) fliegt am Sonntag zu Gesprächen in die USA.



Im Mittelpunkt der Reise steht ein Treffen mit ihrem US-Kollegen Mark Esper am Montag im US-Verteidigungsministerium. Erwartet werden dabei auch Gespräche über das Vorgehen bei gemeinsamen Einsätzen wie in Afghanistan und im Nahen Osten. Aus den USA wird Deutschland immer wieder für mangelnde Verteidigungsausgaben kritisiert.

Steinmeier eröffnet Verdi-Kongress

LEIPZIG (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet am Sonntag (18.00 Uhr) den Bundeskongress der Gewerkschaft Verdi in Leipzig.



Im Zentrum des Kongresses steht die Neuwahl des Verdi-Bundesvorstands am Dienstag. Nach 18 Jahren an der Spitze scheidet Frank Bsirske als Vorsitzender aus. Sein designierter Nachfolger ist der bisherige Vize Frank Werneke.

Letzter Tag der Automesse IAA in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Automesse IAA in Frankfurt öffnet am Sonntag (9.00 Uhr) zum letzten Mal in diesem Jahr ihre Tore.



Schon jetzt ist klar, dass am Ende ein kräftiges Minus bei den Besucherzahlen stehen wird. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter rechnete insgesamt mit «deutlich mehr als einer halben Million» Besuchern, vor zwei Jahren waren es jedoch noch 810.000.

Traditioneller Trachtenumzug zur Wiesn - 9.000 Trachtler dabei

MÜNCHEN (dpa) - Beim traditionellen Trachten- und Schützenzug ziehen am Sonntag (10.00 Uhr) Tausende Trachtler durch München zum Oktoberfest.



Gruppen aus vielen Teilen Deutschlands, aber auch Gäste aus Österreich, Italien, der Schweiz, Polen, Serbien und Litauen nehmen an dem sieben Kilometer langen Umzug teil. Es ist einer der größten Trachtenumzüge der Welt, erwartet werden 9.000 Teilnehmer.

Formel-1-Nachtrennen in Singapur: Vettel startet als Dritter

SINGAPUR (dpa) - Ferrari-Jungstar Charles Leclerc hat am Sonntag (14.10 Uhr) beim Formel-1-Nachtrennen in Singapur beste Chancen auf seinen dritten Sieg in Serie.



Der 21 Jahre alte Monegasse startet auf dem Marina Bay Street Circuit von der Pole Position. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton fährt im Mercedes von Startplatz zwei los. Sebastian Vettel holte sich in der Qualifikation den dritten Platz.

Rad-WM startet mit Mixed-Teamzeitfahren - Martin und Co. mit Chancen

HARROGATE (dpa) - Mit einem neuen Wettbewerb starten am Sonntag die Straßenrad-Weltmeisterschaften in der englischen Region Yorkshire.



Im Mixed-Teamzeitfahren zählt die deutsche Mannschaft auch zu den Medaillenkandidaten. Zunächst gehen Tony Martin, Nils Politt und Jasha Sütterlin auf die 14 Kilometer lange Strecke, dann sind Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger über die gleiche Distanz dran.