Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.19

Papst beginnt historischen Besuch in Vereinigten Arabischen Emiraten

ROM/ABU DHABI (dpa) - Papst Franziskus bricht am Sonntag zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate auf.



Noch nie zuvor war ein Katholiken-Oberhaupt zu Besuch auf der Arabischen Halbinsel. Im Zentrum der Reise nach Abu Dhabi steht ein interreligiöses Treffen, das am Montag beginnt. Daran sollen Hunderte Vertreter verschiedener Religionen teilnehmen.

Ultimatum mehrerer EU-Staaten an Venezuelas Staatschef läuft ab

BERLIN (dpa) - Am Sonntag läuft ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten, darunter Deutschlands, an Venezuelas sozialistischen Staatschef zur Ansetzung einer Neuwahl aus.



Lässt Nicolás Maduro wie erwartet die Frist verstreichen, wollen die Staaten den 35-jährigen Oppositionsführer Juan Guaidó offiziell als Interimspräsidenten anerkennen. Er wurde bereits von 20 Staaten anerkannt, darunter die USA, die einen Machtwechsel in Caracas fordern.

Sportartikelmesse Ispo beginnt

MÜNCHEN (dpa) - Eines der international größten Ereignisse der Sportindustrie beginnt am Sonntag (9.00 Uhr) in München: Die Messe Ispo öffnet ihre Türen.



Knapp 3000 Aussteller präsentieren ihre Neuheiten auf 200 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche - so viele wie noch nie.

Bürger entscheiden über Einführung von Straßennamen

HILGERMISSEN (dpa) - Über die Einführung von Straßennamen können am Sonntag (8.00 Uhr) knapp 1900 Menschen im niedersächsischen Hilgermissen abstimmen.



Bisher gibt es in dem Ort im Landkreis Nienburg/Weser nur Hausnummern. Bei den meisten Einwohnern steht in der Adresse statt einer Straße der Ortsteil vor der Hausnummer.

John Neumeier inszeniert «Orphée et Eurydice» an Hamburger Staatsoper

HAMBURG (dpa) - An der Hamburgischen Staatsoper feiert am Sonntag (18.00 Uhr) Christoph Willibald Glucks «Orphée et Eurydice» Premiere.



Dabei liegt die Gestaltung des gesamten Bühnengeschehens in einer Hand: John Neumeier, Direktor des Hamburg Ballett, zeichnet nicht nur für Regie und Choreographie verantwortlich, sondern auch für Bühnenbild, Kostüme und Licht.

Karikaturist Gerhard Haderer bekommt «Göttinger Elch»

GÖTTINGEN (dpa) - Der Karikaturist Gerhard Haderer wird am Sonntag (15.00 Uhr) in Göttingen mit dem Satirepreis «Göttinger Elch» ausgezeichnet.



Der 67-Jährige sei «einer der ganz Großen der satirischen Kunst», teilte die Stadt vorab mit. Mit seinen Cartoons halte er der Gesellschaft einen Spiegel vor, entlarve Missstände und schaffe aus ernstem Zorn hohe komische Kunst.

Lehmann vor Debüt als Co-Trainer des FC Augsburg

BERLIN (dpa) - Der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann gibt am Sonntag für den FC Augsburg sein Co-Trainer-Debüt in der Fußball-Bundesliga.



Für sein Team geht es gegen den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr) vor heimischer Kulisse darum, nach drei Niederlagen in Folge die Trendwende zu schaffen und nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen.

Weitere Heimspiele für Wintersportler - Riesenslalom auf der Kippe

OBERSTDORF (dpa) - Für die deutschen Wintersportler stehen auch am Sonntag Heimspiele an.



Die Skispringer sind weiter beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf gefordert, der Riesenslalom der Alpinen in Garmisch-Partenkirchen steht dagegen auf der Kippe. Nach der Absage der Männer-Abfahrt soll erst am Morgen über die Durchführung des Wettbewerbs entschieden werden.