Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.03.23 | Überblick

Europa-League-Teilnehmer beschließen 24. Bundesliga-Spieltag

BERLIN: Die drei deutschen Europa-League-Achtelfinalisten SC Freiburg, Bayer Leverkusen und 1. FC Union Berlin sind an diesem Sonntag zum Abschluss des 24. Spieltages wieder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Zum Auftakt um 15.30 Uhr (DAZN) empfangen die Freiburger die nach einer langen Sieglos-Serie in die Abstiegszone gerutschte TSG 1899 Hoffenheim. Um 17.30 Uhr (DAZN) muss Leverkusen bei Werder Bremen antreten, zum Abschluss des Spieltages um 19.30 Uhr (DAZN) spielt Union beim VfL Wolfsburg. Die Berliner liegen ebenso wie Freiburg aussichtsreich im Rennen um einen Champions-League-Platz, Leverkusen möchte näher an die Europapokalränge heranrücken.

Biathleten, Skispringer und Kombinierer hoffen auf weitere Erfolge

ÖSTERSUND: Zum Abschluss des vorletzten Saison-Weltcups im schwedischen Östersund stehen am Sonntag zwei Biathlon-Massenstarts auf dem Programm. Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt und Hanna Kebinger starten um 13.00 Uhr. Die Männer, bei denen Benedikt Doll, Roman Rees, Philipp Nawrath, Johannes Kühn, Justus Strelow und David Zobel dabei sind, gehen um 16.00 Uhr (ZDF und Eurosport) an den Start. Skispringer Karl Geiger hofft am Holmenkollen in Oslo nach Platz drei am Samstag auch am Sonntag (ab 14.15 Uhr) auf ein gutes Ergebnis, um bei der sogenannten Raw-Air-Serie weiter Punkte zu sammeln. Dort will der Nordische Kombinierer Julian Schmid ebenfalls wieder auf das Podest springen und laufen (ab 9.00 Uhr), zudem sind die Langläuferinnen an der Wiege des nordischen Skisports über 50 Kilometer (10.15 Uhr) gefordert. Im slowenischen Kranjska Gora (09.30 Uhr) steht ein Riesenslalom der Herren an.