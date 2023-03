Das bringt der Sonntag

Kabinettsklausur in Meseberg - Von der Leyen als Gast

MESEBERG: Die Bundesregierung geht am Sonntag für zwei Tage auf Schloss Meseberg in Brandenburg in Klausur. Bei der Tagung im Gästehaus nördlich von Berlin stehen Themen wie die Energiewende und Datenpolitik auf der Tagesordnung. Am Sonntag soll es aber erst einmal um die Zeitenwende durch den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen. Zum Thema «Wirtschaftliche Perspektiven Deutschlands und Europas in der Zeitenwende» soll auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprechen.

Chinas Premier eröffnet Jahrestagung des Volkskongresses

PEKING: Mit seinem Rechenschaftsbericht eröffnet der scheidende chinesische Ministerpräsident Li Keqiang an diesem Sonntag in Peking die diesjährige Sitzung des Volkskongresses. Im Mittelpunkt der gut einwöchigen Tagung der knapp 3000 handverlesenen Delegierten stehen die Billigung der geplanten Regierungsneubildung sowie wirtschaftliche und politische Weichenstellungen.

SPÖ bei Landtagswahl im österreichischen Bundesland Kärnten Favorit

KLAGENFURT: In Österreich setzt sich die Reihe der Landtagswahlen fort. Am Sonntag sind in Kärnten rund 430.000 Bürger aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen. In Österreichs südlichstem Bundesland sind die regierenden Sozialdemokraten großer Favorit. Trotz absehbarer Verluste hat die SPÖ laut Umfragen gute Chancen, mit Abstand stimmenstärkste Partei zu werden. Seit 2013 stellt die Partei den Ministerpräsidenten. Ihr Koalitionspartner, die konservative Kanzlerpartei ÖVP, spielt mit bisher 15 Prozent eine nachrangige Rolle. Die rechte FPÖ sehen Umfragen in ihrem Stammland bei 25 Prozent. Die Grünen und die liberalen Neos waren 2018 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und müssen wohl auch diesmal um den Einzug in den Landtag bangen.

Estland wählt ein neues Parlament - Kallas kämpft um zweite Amtszeit

TALLINN: Überschattet von den Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine wählt Estland am Sonntag (ab 8.00 Uhr MEZ) ein neues Parlament. In dem baltischen EU- und Nato-Land sind gut 965.000 Wahlberechtigte aufgerufen, über die 101 Sitze in der Volksvertretung Riigikogu abzustimmen. Bei der neunten Wahl seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Estlands von der Sowjetunion 1991 treten neun Parteien an. Keine davon dürfte eine absolute Mehrheit erhalten.

OB-Wahlen in Frankfurt und Mainz

FRANKFURT/MAIN/MAINZ: In Frankfurt am Main sind am Sonntag rund 509.000 Menschen zur Wahl eines neuen Stadtoberhaupts aufgerufen. 20 Kandidatinnen und Kandidaten gehen ins Rennen, so viele wie noch nie bei einer OB-Wahl in der Mainmetropole. Für die CDU kandidiert der frühere Bürgermeister Uwe Becker, für die SPD der Planungsdezernent Mike Josef. Für die Grünen, die bei der vorherigen Kommunalwahl stärkste Kraft wurden, geht Manuela Rottmann ins Rennen. Sollte im ersten Wahlgang niemand die erforderliche absolute Mehrheit bekommen, entscheidet eine Stichwahl am 26. März.

Frankfurt trifft auf Kovac - Hertha gastiert in Leverkusen

BERLIN: Eine Woche nach der Niederlage bei RB Leipzig will Eintracht Frankfurt wieder näher an die Champions-League-Plätze heranrücken. Auf die Hessen wartet aber am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ein schweres Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg mit Ex-Trainer Niko Kovac. Zuvor trifft Bayer Leverkusen auf Hertha BSC (15.30 Uhr/DAZN). Die abstiegsbedrohten Berliner haben gute Erinnerungen an die Rheinländer, von den letzten sieben Aufeinandertreffen verloren sie nur eines.

Nordische Ski-WM endet mit 50-Kilometer-Rennen der Langläufer

PLANICA: Die Nordische Ski-WM im slowenischen Planica wird mit einem Langlauf-Rennen der Männer beendet. Am Sonntag (12.00 Uhr/ARD und Eurosport) stehen die 50 Kilometer in der klassischen Technik an. Die Norweger um Johannes Hoesflot Klaebo gehen als klare Favoriten in die längste aller WM-Distanzen.

Formel-1-Star Verstappen startet in Bahrain von ganz vorne

SAKHIR: Weltmeister Max Verstappen eröffnet das erste Formel-1-Rennen des Jahres von ganz vorne. Der Niederländer sicherte sich im starken Red Bull die Pole Position für den Auftakt-Grand-Prix von Bahrain am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky). Direkt hinter dem zweimaligen Weltmeister startet sein Teamkollege Sergio Perez in das Flutlichtrennen über 57 Runden. Hoffnungen auf Punkte auf dem Kurs in Sakhir kann sich Nico Hülkenberg machen. Der einzige deutsche Fahrer im Feld startet nach einer starken Qualifikation im Haas von Position zehn. Hülkenberg hat das Stammcockpit von Mick Schumacher übernommen, der nun als Ersatzfahrer bei Mercedes arbeitet.