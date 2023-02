Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 26.02.23 | Überblick

Scholz besucht Unternehmen in Indien und trifft Fachkräfte

NEU DELHI/BENGALURU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am zweiten Tag seines Antrittsbesuchs in Indien Unternehmen im südindischen Silicon Valley. In Indien sind rund 1800 deutsche Unternehmen tätig. Scholz, der bei seiner Reise von Wirtschaftsvertretern begleitet wird, wird dann in der Hightech-Metropole Bengaluru einen Standort des Softwarekonzerns SAP besuchen.

Globaler Saatgut-Tresor wird 15 Jahre alt

LONGYEARBYEN: Auf der nordnorwegischen Inselgruppe Spitzbergen wird am Sonntag das 15-jährige Bestehen des globalen Saatgut-Tresors gefeiert. Die Lokalbevölkerung ist am Nachmittag zu einer Zeremonie im Svalbard-Museum in Longyearbyen eingeladen, bei der unter anderem die norwegische Landwirtschaftsministerin Sandra Borch eine kurze Ansprache halten wird. Die zentrale Aufgabe besteht darin, die Pflanzenvielfalt auf der Erde und nicht zuletzt die Ernährung der Menschheit zu sichern.

Berlinale soll mit Publikumstag am Sonntag enden

BERLIN: Die Filmfestspiele in Berlin sollen am Sonntag mit einem Publikumstag zu Ende gehen. In mehreren Kinos der Stadt werden nochmal etliche Festivalfilme gezeigt. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Am Samstagabend sollten bereits die Auszeichnungen vergeben werden.

Vier Entscheidungen bei Ski-WM - Mixed-Teams gefordert

PLANICA: Bei der Nordischen Ski-WM in Planica gibt es zum Abschluss der ersten Woche weitere Medaillenchancen für das deutsche Team. An diesem Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) ist das Mixed-Team der Skispringer um Einzel-Weltmeisterin Katharina Althaus gefordert. Schon vorher (10.30 Uhr Sprung und 15.00 Uhr Lauf) findet das Mixed der Nordischen Kombinierer statt. Im Langlauf stehen die beiden Teamsprint-Entscheidungen (13.30 Uhr) an.

FC Bayern empfängt Union Berlin zum Spitzenspiel

MÜNCHEN: Der FC Bayern will an diesem Sonntag wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zurückkehren, nachdem am Samstag Borussia Dortmund erst einmal an den Münchnern vorbeigezogen ist. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann empfängt in der Münchner Arena den Tabellendritten, 1. FC Union Berlin (17.30 Uhr/DAZN), der wie die Bayern bislang 43 Punkte gesammelt hat. Der BVB hat nach dem 1:0 in Hoffenheim 46 Punkte auf dem Konto. Zunächst treffen am Sonntag die beiden Europa-League-Achtelfinalisten SC Freiburg und Bayer Leverkusen aufeinander (15.30 Uhr/DAZN).