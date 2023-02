Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 19.02.23 | Überblick

Sicherheitskonferenz endet mit Diskussionen über Zukunft Europas

MÜNCHEN: Zum Abschluss geht es bei der Münchner Sicherheitskonferenz um die künftige Sicherheitsarchitektur für Europa. Unter anderem werden dazu die Regierungschefs von Schweden, Ulf Kristersson, und Estland, Kaja Kallas, mit EU-Chefdiplomat Josep Borell diskutieren. Bei weiteren Veranstaltungen werden sich auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und SPD-Chef Lars Klingbeil zu den Folgen des russischen Angriffskriegs äußern, der seit fast einem Jahr andauert.

Kultur des Erinnerns: «Dresden-Preis» für Architekt Daniel Libeskind

DRESDEN: Für seine außerordentlichen künstlerischen Beiträge zur Kultur des Erinnerns und Mahnens bekommt der US-amerikanische Architekt Daniel Libeskind den mit 10.000 Euro dotierten Dresden-Preis 2023. Der 76-Jährige wird am Sonntag bei der bislang 14. Verleihung des Preises in der Dresdner Semperoper ausgezeichnet. «Libeskind erhält in diesem Jahr den «Dresden-Preis» für einen ganz besonderen Teil seines Schaffens, den man Erinnerungsarchitektur nennen kann», heißt es vom auslobenden Verein Friends of Dresden.

«Schull- un Veedelszöch» ziehen nach langer Pause wieder durch Köln

KÖLN: Schulen und Vereine ziehen am Sonntag ab 11.11 Uhr erstmals seit vier Jahren wieder durch die Kölner Innenstadt. 2019 waren die «Schull- un Veedelszöch» wegen eines Unwetters ausgefallen, in den darauffolgenden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie. Auf den Schul- und Viertelsumzügen, wie sie auf Hochdeutsch heißen, steht die Kreativität der meist jungen Teilnehmer im Vordergrund. Die Zuggruppen werden von den Kölner Schulen gestellt und monatelang vorbereitet.

Boris Becker mit Film über sich bei Berlinale

BERLIN: Rund zwei Monate nach seiner Haftentlassung wird Boris Becker am Sonntag auf der Berlinale erwartet. Der Ex-Tennisstar soll bei der Premiere von «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» von Alex Gibney dabei sein (15.00 Uhr). Davor ist eine Pressekonferenz (10.10 Uhr) mit Becker geplant. Auch U2-Frontmann Bono wird zu einer Pressekonferenz (12.10 Uhr) erwartet. Er soll den Dokumentarfilm «Kiss the Future» vorstellen, der auch von der Unterstützung der irischen Rockband für die Menschen Sarajevos während des Bosnienkrieges erzählt. Im Wettbewerb läuft unter anderem der Film «Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste» von Margarethe von Trotta. Die Hauptrolle darin spielt Vicky Krieps («Corsage»).

Bafta-Preisverleihung: Starke Konkurrenz für «Im Westen nichts Neues»

LONDON: Das für neun Oscars nominierte deutsche Kriegsdrama «Im Westen nichts Neues» von Regisseur Edward Berger ist bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen am Sonntag ein Favorit. Die Neuverfilmung des Romans von Erich Maria Remarque geht in insgesamt 14 Kategorien ins Rennen. So viele Nominierungen hatte seit 11 Jahren kein Film bei den Baftas und in der 76-jährigen Geschichte der Preise nur ein einziger nicht englisch-sprachiger Film zuvor. Der chinesische Wuxia-Film «Tiger & Dragon» war 2001 ebenfalls 14 Mal nominiert.

Massenstarts zum Abschluss der Biathlon-WM in Oberhof

OBERHOF: Zum Abschluss der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof ist der Deutsche Skiverband mit insgesamt acht Athletinnen und Athleten in den Massenstarts vertreten. Im Rennen der Frauen am Sonntag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) gehört Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick wieder zu den Favoritinnen. Gleich bei ihrer jeweils ersten WM haben auch die Debütantinnen Sophia Schneider und Hanna Kebinger den Sprung ins 30er-Feld geschafft, Vanessa Voigt komplettiert das DSV-Quartett. Bei den Männern (12.30 Uhr) wollen Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn und WM-Debütant Justus Strelow Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö herausfordern. Der 29-Jährige hat bereits fünfmal Gold und einmal Silber in sechs Rennen geholt.

WM-Abschluss: Skirennfahrer Straßer Medaillen-Kandidat im Slalom

MÉRIBEL: Zum Abschluss der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich will Linus Straßer den Deutschen Skiverband ein drittes Mal jubeln lassen. Der Münchner gehört nach konstanten Top-Leistungen in diesem Winter zu den Medaillen-Kandidaten im Slalom an diesem Sonntag (10.00 und 13.30 Uhr/ARD und Eurosport). Parallel-Weltmeister Alexander Schmid und Sebastian Holzmann komplettieren das deutsche Team.

Union und BVB wollen Bayern-Patzer nutzen

BERLIN: Nach dem Ausrutscher des FC Bayern München wollen der 1. FC Union Berlin und Borussia Dortmund am Sonntag noch mehr Spannung in den Titelkampf in der Fußball-Bundesliga bringen. Die Unioner können mit einem Heimsieg gegen den FC Schalke 04 (15.30 Uhr) den Meister wieder als Tabellenführer ablösen. Der BVB kann mit einem Sieg zu Hause gegen Hertha BSC (17.30 Uhr) zumindest nach Punkten mit den Bayern gleichziehen. München verlor am Samstag bei Borussia Mönchengladbach mit 2:3. Im dritten Sonntagsspiel des 21. Spieltages empfängt Bayer Leverkusen den FSV Mainz 05 (19.30/alle DAZN).