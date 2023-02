Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.02.23 | Überblick

Pannen-Wahl in Berlin wird wiederholt

BERLIN: Gut 16 Monate nach der von Pannen und organisatorischen Problemen geprägten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wird die Abstimmung an diesem Sonntag komplett wiederholt. Etwa 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen. Auch die Wahlen zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen finden noch einmal statt. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Präsidentenwahl wird auf Zypern in Stichwahl entschieden

NIKOSIA: Die Bürgerinnen und Bürger der Republik Zypern wählen am Sonntag bei einer Stichwahl einen neuen Präsidenten. Die Wahllokale öffnen um 06.00 Uhr (MEZ/07.00 Uhr Ortszeit). Der direkt vom Volk gewählte Präsident bestellt und führt die Regierung auf Zypern.

Favorit ist laut Umfragen der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis (49). Wahlberechtigt sind gut 560.000 Menschen. Die Wahllokale schließen um 17.00 Uhr (MEZ), unmittelbar danach soll es erste Prognosen geben. Mit dem vorläufigen amtlichen Ergebnis wird am Sonntagabend gerechnet.

Herrmann-Wick greift bei WM in Oberhof nach zweiter Medaille

OBERHOF: Biathletin Denise Herrmann-Wick greift bei der Heim-Weltmeisterschaft in Oberhof nach ihrer zweiten Medaille. Nach Gold im Sprint geht die 34-Jährige am Sonntag (13.25 Uhr/ZDF und Eurosport) als Führende in die Verfolgung über zehn Kilometer. Zwei Sekunden nach ihr startet die Schwedin Hanna Öberg. Als nächste Deutsche folgt Sophia Schneider als Siebte (+58 Sekunden).

Deutsche Herren starten mit Außenseiterchancen in der Abfahrt

MÉRIBEL: Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich steht am Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) das Abfahrtsrennen der Herren an. Der Deutsche Skiverband nominierte für die Königsdisziplin den fünfmaligen Weltcup-Sieger Thomas Dreßen, Andreas Sander, Romed Baumann und Josef Ferstl. Nach einem bislang ernüchternden Winter ohne Podestplatz starten die deutschen Speed-Herren lediglich mit Außenseiterchancen auf eine Medaille. Gold-Favorit ist der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.

Hertha unter Druck - Frankfurt in Köln gefordert

BERLIN: Im Kampf um den Klassenverbleib steht Hertha BSC im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach unter großem Druck. Nach vier Niederlagen in Serie ist die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz in der Fußball-Bundesliga auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Mönchengladbach rangiert nach dem zuletzt mauen 0:0 gegen den FC Schalke 04 im Tabellenmittelfeld.

Den 20. Spieltag beschließen der 1. FC Köln und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr/DAZN). Im 94. Aufeinandertreffen in der Bundesliga wollen die Gäste mit einem Sieg ihren Platz unter den Top-Sechs der Liga festigen. Köln könnte mit einem Heimerfolg den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter vergrößern.

EM-Quali: Deutsche Basketballerinnen brauchen Sieg in Bosnien

SARAJEVO: Deutschlands Basketballerinnen brauchen im letzten Spiel der EM-Qualifikation in Bosnien-Herzegowina einen Sieg. Um sich die Chance auf die erste Teilnahme an einer Europameisterschaft seit zwölf Jahren zu bewahren, muss das deutsche Team an diesem Sonntag (20.00 Uhr) in Sarajevo auf jeden Fall gewinnen. Ob es dann für das EM-Ticket reicht, hängt von den Ergebnissen in den Partien der anderen Gruppen ab.