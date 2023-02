Das bringt der Sonntag

Rückflug aus dem Südsudan: Papst beendet sechstägige Afrika-Reise

JUBA/ROM: Papst Franziskus kehrt am Sonntag aus dem Südsudan zurück in den Vatikan. Nach seiner sechstägigen Pilgerreise nach Afrika - die er in der Demokratischen Republik Kongo begonnen hatte - soll das Oberhaupt der Katholischen Kirche gegen 17.15 Uhr in Rom landen. Vor seiner Abreise in Juba wird Franziskus noch eine Messe in der südsudanesischen Hauptstadt feiern (7.45 Uhr MEZ). Der Papst hatte die Menschen und Politiker in dem von bewaffneten Konflikten geplagten Südsudan eindringlich zum Frieden aufgefordert.

Neue Öl-Sanktionen gegen Russland treten in Kraft

BRÜSSEL: Ölprodukte aus Russland dürfen von diesem Sonntag an nicht mehr in die Europäische Union importiert werden. Grundlage der Einfuhrbeschränkung ist eine im vergangenen Juni von den 27 Mitgliedstaaten beschlossene Sanktionsverordnung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie trat bereits kurz nach dem Beschluss in Kraft, sah aber für das Ölprodukte-Embargo eine lange Übergangsfrist vor. Der Import von russischem Rohöl in die EU ist bereits seit dem vergangenen Dezember weitgehend verboten. Bei dem Ölprodukte-Embargo gibt es lediglich eine Ausnahmeregelung für Kroatien.

Erste Runde der Präsidentenwahl in der Republik Zypern

NIKOSIA: Die Bürgerinnen und Bürger der Republik Zypern wählen am Sonntag (5. Februar) einen neuen Präsidenten. Die Wahllokale öffnen um 6.00 Uhr (MEZ/ 7.00 Uhr Ortszeit). Falls kein Kandidat in der ersten Runde die absolute Mehrheit bekommt, findet eine Woche später (12. Februar) eine Stichwahl statt. Der direkt vom Volk gewählte Präsident bestellt und führt die Regierung auf Zypern.

Trauergottesdienst für Opfer des Messerangriffs in Regionalzug

NEUMÜNSTER: Zum Gedenken an die Opfer der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg haben die katholische und die evangelische Kirche für Sonntag (14.00 Uhr) zu einem ökumenischen Gottesdienst in Neumünster eingeladen. In der Stadt hatten die bei dem Verbrechen Getöteten - eine 17-Jährige und ein 19 Jahre alter junger Mann - die Berufsschule besucht.

Grammys werden zum 65. Mal in Los Angeles verliehen

LOS ANGELES: Die wichtigen Grammy-Musikpreise werden in der Nacht zum Montag (1 Uhr MEZ) in Los Angeles verliehen. Besonders im Fokus steht dabei US-Sängerin Beyoncé, die mit neun Nominierungen die meisten Chancen auf eines der goldenen Grammophone hat und bei vier Auszeichnungen sogar zum Musikstar mit den meisten Trophäen jemals aufsteigen könnte. Bei der Verleihung könnte vor allem ihre Hitsingle «Break My Soul» den Unterschied machen: Der Song ist in den beiden Hauptkategorien «Bester Song» und «Beste Aufnahme» des Jahres sowie in mehreren weiteren Sparten nominiert.

Nach Neuer-Wirbel - Bayern will in Wolfsburg zurück auf Platz eins

WOLFSBURG: Nach dem Wirbel um die Aussagen von Manuel Neuer zur Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic steht der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga sportlich unter Druck. Nach zuletzt nur drei Unentschieden in der Liga will der Rekordmeister am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg die Tabellenführung vom 1. FC Union Berlin zurückerobern. Außerdem hat der Drittletzte VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den Tabellenzehnten Werder Bremen zu Gast.