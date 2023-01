Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 22.01.23 | Überblick

Deutsch-französisches Spitzentreffen würdigt 60 Jahre Élysée-Vertrag

PARIS: Zu einem deutsch-französischen Ministertreffen kommen die Regierungen beider Länder sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Präsident Emmanuel Macron am Sonntag in Paris zusammen. Im Mittelpunkt des Treffens werden die Themen Wirtschaft und Energie, Sicherheit und Verteidigung sowie die Europapolitik stehen. Zugleich wird gemeinsam mit Parlamentariern aus Deutschland und Frankreich das 60. Jubiläum des Élysée-Vertrags zur Aussöhnung der Nachbarn gefeiert. Der Vertrag besiegelte 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Freundschaft der früher verfeindeten Länder.

Öffentliche Trauerfeier für Lisa Marie Presley in Graceland

MEMPHIS: Der im Alter von 54 Jahren gestorbenen Elvis-Tochter Lisa Marie Presley soll am Sonntag (ab 16.00 Uhr MEZ) mit einer öffentlichen Trauerfeier in Graceland gedacht werden. Zu der Gedenkveranstaltung auf dem Elvis-Anwesen in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee werden Familie, Freunde und Fans erwartet. Nach der Trauerfeier sollen alle Gäste zu Presleys Grab ziehen, das sich auf dem Gelände in der Nähe des Grabs von ihrem Vater, der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, befindet. Statt Blumen wünscht sich die Presley-Familie Spenden für die Presley-Stiftung, mit dem ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt werden sollen.

Biathleten in der Staffel gefordert - Straßer im Kitzbühel-Slalom

ANTHOLZ/KITZBÜHEL: Für die deutschen Biathletinnen und Biathleten stehen zum Abschluss des Weltcups in Antholz die Staffelrennen auf dem Programm. Erst gehen bei der WM-Generalprobe in Italien am Sonntag die Frauen auf die Strecke (11.45 Uhr/ZDF und Eurosport), dann die Männer (14.30 Uhr). Für die alpinen Skirennfahrer endet das Weltcup-Wochenende in Kitzbühel mit dem Slalom auf dem Ganslernhang (10.30 und 13.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Der Münchner Linus Straßer geht als größter deutscher Hoffnungsträger auf die Piste.

Dortmund will gegen Augsburg Bundesliga-Aufholjagd starten

DORTMUND: Als klarer Favorit empfängt Borussia Dortmund am Sonntag Abstiegskandidat FC Augsburg (15.30 Uhr/DAZN). Nach bislang enttäuschenden Auftritten in der Fußball-Bundesliga will der BVB nach der Winterpause gleich ein Zeichen setzen. Zwei Stürmer stehen in Dortmund im Fokus: Sébastien Haller ist nach seiner Hodenkrebs-Behandlung wieder voll belastbar, der deutsche Nationalspieler Youssoufa Moukoko hatte am Samstag seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Australian Open: Achtelfinal-Duell Tsitsipas gegen Sinner

MELBOURNE: Bei den Australian Open steht am Sonntag das Achtelfinal-Duell zwischen dem Weltranglisten-Vierten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland und dem an Nummer 15 gesetzten Italiener Jannik Sinner im Mittelpunkt. Einer von beiden Tennisstars wird sich vom Titeltraum in Melbourne in diesem Jahr verabschieden müssen. Bei den Frauen will unter anderem die Weltranglistenerste Iga Swiatek gegen die für Kasachstan startende Jelena Rybakina ins Viertelfinale einziehen. Die Polin Swiatek hat im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben.