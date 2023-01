Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 08.01.23 | Überblick

32-Jähriger soll islamistischen Anschlag geplant haben - Ermittlungen

CASTROP-RAUXEL: Nach der Festnahme eines 32-Jährigen in Castrop-Rauxel, der einen islamistischen Anschlag vorbereitet haben soll, setzt die Polizei am Sonntag ihre Ermittlungen fort. Der iranische Staatsangehörige ist verdächtig, sich für die Tat die Giftstoffe Cyanid und Rizin besorgt zu haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, die Polizei Recklinghausen und die Polizei Münster am frühen Sonntagmorgen mitteilten.

Biden reist erstmals in seiner Amtszeit an die Südgrenze der USA

EL PASO: US-Präsident Joe Biden reist angesichts der zugespitzten Lage erstmals in seiner Amtszeit an die Südgrenze der USA. Er will am Sonntag die Grenzstadt El Paso im Bundesstaat Texas besuchen und dort unter anderem Grenzbeamte treffen. Biden hatte zuletzt einen neuen Anlauf gestartet, um die illegale Einwanderung in die USA einzudämmen, und neue Regelungen verkündet. Im Anschluss reist Biden weiter zum Nordamerika-Gipfel in Mexiko-Stadt, wo das Thema Migration ebenfalls auf der Tagesordnung steht. Im Dezember kamen nach Aussage hochrangiger Regierungsmitarbeiter im Durchschnitt 8000 Menschen pro Tag an die Südgrenze der USA.

SPD-Spitze und Kanzler Scholz gehen in Klausur

BERLIN: Der SPD-Vorstand geht am Sonntag für zwei Tage in Klausur, um die Parteiarbeit im neuen Jahr 2023 vorzubereiten. An den Beratungen unter Leitung der beiden Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnehmen. Zu den Themen der Klausur gehören die Vorbereitungen der vier Landtagswahlen in diesem Jahr, der Europawahl 2024, die Kommunikation der Parteiarbeit nach außen und das Thema «Fortschritt im Wandel», zu dem am Sonntag die Bahn-Managerin Sigrid Nikutta und der Informatiker Martin Schallbruch eingeladen sind.

CSU-Landesgruppe beendet Klausur im Kloster Seeon

SEEON: Mit einem Gespräch mit Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) beenden die CSU-Bundestagsabgeordneten am Sonntag (11.00 Uhr) ihre Klausurtagung im oberbayerischen Kloster Seeon. In Hessen wird ebenso wie in Bayern im Herbst dieses Jahres ein neuer Landtag gewählt. In Bayern soll dies am 8. Oktober geschehen. In Hessen steht der Termin noch nicht fest. Außerdem will die CSU-Landesgruppe noch mit dem Professor für Sicherheitsstudien im King's College in London, Peter Neumann, diskutieren.

Aktivisten wollen Protest in Lützerath vorstellen - Neubauer erwartet

ERKELENZ: Wenige Tage vor einer möglichen Räumung von Lützerath zur Kohlegewinnung wollen Klimaaktivisten am Sonntag (10 Uhr) über ihre geplanten Protestaktionen informieren. Vorstellen will sich das Bündnis «Lützerath unräumbar», zu dem sich den Angaben zufolge unter anderem Organisationen und Initiativen wie Ende Gelände, Fridays for Future, Alle Dörfer bleiben und Letzte Generation zusammengeschlossen haben. Geplant sei auch ein «öffentliches Aktionstraining für die geplanten Aktionen zivilen Ungehorsams», hieß es. Danach soll es einen sogenannten Dorfspaziergang geben. Zu diesem «Dorfspaziergang» - Lützerath besteht aus nur noch wenigen ehemaligen Gehöften und Häusern - wird auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer erwartet.

«Weltmeister» gesucht - Weihnachtsbaumwurf als Wettstreit

WEIDENTHAL: Nach zwei coronabedingten Ausfällen fliegen im pfälzischen Weidenthal am Sonntag (13.00 Uhr) wieder die Fichten. In der Ortsgemeinde in der Nähe von Kaiserslautern wird zum 15. Mal die Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen ausgetragen. Teilnehmende müssen eine etwa 1,50 Meter große Fichte wie einen Speer werfen, wie einen Hammer in der Leichtathletik schleudern und über eine Hochsprung-Latte bugsieren. Die Höhe bestimmen sie selbst. Die Werte werden addiert - wer auf den größten Gesamtwert kommt, gewinnt.

Mixed-Wettbewerbe zum Weltcup-Abschluss der Biathleten

POKLJUKA: Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Slowenien hofft die deutsche Mannschaft auf Podestplätze in den Mixed-Wettbewerben. Zunächst geht es am Sonntag ab 11.45 Uhr im Single-Mixed um den Sieg. Dabei treten jeweils ein Mann und eine Frau aus einer Nation gemeinsam an. Ab 14.25 Uhr (beides ZDF und Eurosport) bilden jeweils zwei Frauen und zwei Männer die Mixed-Staffeln. Es sind die letzten Weltcup-Wettkämpfe in diesen Disziplinen vor der Heim-WM vom 8. bis 19. Februar im thüringischen Oberhof. In der kommenden Woche steht für die Skijäger der Weltcup im bayerischen Ruhpolding auf dem Programm.

Final Climb bei Tour de Ski: Podestchancen für Langläuferin Hennig

VAL DI FIEMME: Bei der prestigeträchtigen Tour de Ski der Langläuferinnen und Langläufer steht das große Finale an. Am Sonntag (11.00 Uhr) kann Katharina Hennig als erste deutsche Frau in der Geschichte des Events auf das Gesamtpodium laufen. Die 26 Jahre alte Olympiasiegerin hatte am Samstag den Massenstart für sich entschieden und so ihren ersten Weltcup-Sieg eingefahren. Hennig startet von Platz vier in den Final Climb, der traditionell den Abschluss der Tour de Ski bildet. Die Männer sind um 12.45 Uhr gefordert. Bisher hat Johannes Hoesflot Klaebo aus Norwegen alle sechs Etappen gewonnen.