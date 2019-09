Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.19

Sachsen und Brandenburg wählen neue Landtage

DRESDEN/POTSDAM (dpa) - Sachsen und Brandenburg wählen am Sonntag neue Landtage.



In Brandenburg sind rund 2,1 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen, in Sachsen rund 3,3 Millionen. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr.

Steinmeier und Merkel gemeinsam bei Weltkriegsgedenken in Polen

WIELUN/WARSCHAU (dpa) - Polen gedenkt am Sonntag des 80. Jahrestags des deutschen Überfalls, der den Beginn des Zweiten Weltkrieges markierte.



Zu der zentralen Gedenkveranstaltung am Mittag in Warschau werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel erwartet. Steinmeier und Merkel wollen damit deutlichmachen, dass sich Deutschland zu seiner Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg mit Millionen Toten bekennt.

Frist für Bewerbungen um SPD-Vorsitz endet

BERLIN (dpa) - Die Frist für Bewerbungen um den SPD-Vorsitz läuft am Sonntag (18.00 Uhr) ab. Um die Nachfolge der zurückgetretenen Andrea Nahles haben sich bislang mehrere Duos und Einzelkandidaten beworben.

WM-Generalprobe für die Leichtathleten: Starparade beim ISTAF

BERLIN (dpa) - Vier Wochen vor der WM in Doha wollen die Leichtathleten den Fans beim Berliner ISTAF eine attraktive Generalprobe bieten. Zur vierstündigen Non-Stop-Show kommen am Sonntag (Beginn 13.30 Uhr) internationale Stars und viele deutsche Top-Athleten ins Olympiastadion.

Frankfurt empfängt Düsseldorf, Augsburg spielt in Bremen

BERLIN (dpa) - Die Europa-League-Helden von Eintracht Frankfurt empfangen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) zum Abschluss des 3. Spieltages der Fußball-Bundesliga Fortuna Düsseldorf.



Zuvor spielt am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) der FC Augsburg bei Werder Bremen. Beide Vereine hängen im Tabellenkeller fest - Bremen wartet sogar noch auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison.

Vettel und Leclerc mit Chancen auf ersten Saisonsieg in Belgien

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Ferrari darf sich beim Großen Preis von Belgien berechtigte Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg in der Formel 1 machen.



Der Monegasse Charles Leclerc und der Heppenheimer Sebastian Vettel gehen im Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) in Spa-Francorchamps von den Startplätzen eins und zwei auf die legendäre Strecke in den Ardennen.

Achter und Einer streben bei Ruder-WM Medaille an

OTTENSHEIM (dpa) - Die deutsche Ruder-Flotte geht mit zwei Gold-Aspiranten in den letzten WM-Tag. Auf einem Nebenarm der Donau bei Ottensheim strebt der Deutschland-Achter am Sonntag (14.12 Uhr) eine erfolgreiche Titelverteidigung an.

Deutsche Basketballer zum WM-Auftakt gegen Titelanwärter Frankreich

SHENZHEN (dpa) - Die deutschen Basketballer starten mit dem wegweisenden Vorrundenspiel gegen Frankreich in die Weltmeisterschaft in China.



Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft am Sonntag (14.30 Uhr/Magentasport) in Shenzhen auf den Mitfavoriten. Mit einem Sieg würde die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds bereits einen großen Schritt zur Qualifikation für die Zwischenrunde machen.

Deutschland-Tour endet mit vierter Etappe nach Erfurt

ERFURT (dpa) - Die diesjährige Deutschland-Tour endet am Sonntag (11.50 Uhr) mit der vierten und letzten Fahrrad-Etappe von Eisenach nach Erfurt. Das 159,5 Kilometer lange Teilstück ist mit drei schwierigen Anstiegen die Königsetappe der Rundfahrt.

Qualifikant Koepfer kämpft bei US Open um Einzug ins Viertelfinale

NEW YORK (dpa) - Qualifikant Dominik Koepfer kämpft bei den US Open der Tennisprofis am Sonntag um den Einzug ins Viertelfinale. Der 25-Jährige aus Furtwangen im Schwarzwald trifft in New York auf den Russen Daniil Medwedew, der zum Favoritenkreis zählt.

DVV-Frauen bestreiten EM-Achtelfinale gegen Slowenien

LODZ (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen bestreiten am Sonntag (18.00 Uhr/Sport1) ihr EM-Achtelfinale gegen Außenseiter Slowenien. Nach fünf Siegen in den fünf Partien der Gruppenphase geht der EM-Fünfte von 2017 mit großem Selbstbewusstsein in das K.o.-Duell im polnischen Lodz.