Das bringt der Sonntag

Papst feiert Neujahrsmesse im Petersdom - Weiter Gedenken an Benedikt

ROM: Unter dem Eindruck des Todes des früheren katholischen Kirchenoberhaupts Benedikt XVI. beginnt Papst Franziskus das neue Jahr mit einer Messe im Petersdom. Bei dem Gottesdienst zu Ehren der Gottesmutter Maria am Sonntag um 10.00 Uhr dürfte der Pontifex wie schon bei seinen Ansprachen an Weihnachten um Frieden auf der Welt bitten. Am 1. Januar wird der Weltfriedenstag der katholischen Kirche begangen. Dieser steht 2023 unter dem Motto: «Niemand kann sich allein retten. Nach Covid-19 neu beginnen, um gemeinsam Wege des Friedens zu erkunden».

Deutscher Importstopp für russisches Öl greift zum 1. Januar

SCHWEDT/ODER: Mit dem Jahreswechsel tritt der deutsche Importstopp für russisches Pipeline-Öl in Kraft. Grund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Betroffen sind die großen Raffinerien in Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt, die Ostdeutschland mit Treib- und Brennstoff versorgen. Sie verarbeiteten jahrzehntelang russisches Rohöl aus der Druschba-Pipeline und müssen sich nun auf andere Bezugsquellen umstellen. Aus Sicht der Bundesregierung und der Mineralölbranche ist die Versorgung trotzdem sicher.

Schweden übernimmt EU-Ratsvorsitz

STOCKHOLM: Schweden übernimmt zum Jahreswechsel für sechs Monate den EU-Ratsvorsitz. Damit tritt das skandinavische Land die Nachfolge von Tschechien an, das die Ratspräsidentschaft seit dem Sommer 2022 innehatte. Den Schweden kommt damit in der ersten Hälfte des neuen Jahres eine gewichtige Führungs- und Vermittlerrolle in Brüssel zu. In den Fokus wollen sie dabei unter anderem die Themen Sicherheit, Wohlstand sowie demokratische Werte und rechtsstaatliche Prinzipien stellen. Anlässlich der schwedischen Ratspräsidentschaft wird die EU-Kommission um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Mitte Januar nach Kiruna reisen, die nördlichste Stadt Schwedens.

Regierungswechsel in Brasilien: Lula tritt dritte Amtszeit an

BRASÍLIA: Als erster demokratisch gewählter Präsident Brasiliens tritt Luiz Inácio Lula da Silva eine dritte Amtszeit an. Der Links-Politiker legt am Sonntag in der Hauptstadt Brasília seinen Amtseid ab. Mehr als ein Dutzend Staatschefs nehmen an der Zeremonie teil, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nach den Feierlichkeiten ist ein großes Musikfestival mit über 40 Künstlern geplant. Entgegen den Gepflogenheiten wird Amtsvorgänger Jair Bolsonaro die Präsidentenschärpe nicht an Lula übergeben. Der rechte Ex-Militär reiste bereits am Freitag mit seiner Familie in die USA.

Deutschland übernimmt Führung der Nato-Eingreiftruppe

BERLIN/BRÜSSEL: Deutschland wird im neuen Jahr die schnelle Eingreiftruppe der Nato (VJTF) führen. Die Bundeswehr stellt damit etwa 8000 Männer und Frauen für die insgesamt rund 11.500 Soldaten zählende Truppe. Die Nato bezeichnet ihre «Speerspitze», deren Führung jährlich wechselt, als einen wesentlichen Beitrag zur Abschreckung und Verteidigung in Europa. Die VJTF muss in 48 bis 72 Stunden bereit sein, um dorthin verlegt zu werden, wo das Bündnis sie jeweils benötigt. An den multinational aufgestellten Kräften beteiligen sich in diesem Jahr insgesamt neun Nato-Staaten, darunter auch Belgien, Tschechien, Lettland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Slowenien.

Kroatien führt den Euro ein und wird Schengenland

ZAGREB: Das EU-Land Kroatien führt zum Jahreswechsel den Euro als Landeswährung ein. Darüber hinaus tritt das Land an der Adria am Sonntag 00.00 Uhr der grenzkontrollfreien Schengenzone bei. Beide Neuerungen erleichtern Millionen deutschen Urlaubern das Leben. Sie müssen kein Geld mehr tauschen und ersparen sich Wechselkursverluste sowie oft stundenlange Wartezeiten an den slowenisch-kroatischen Grenzübergängen. Zuletzt hatte Litauen 2015 den Euro eingeführt, Kroatien ist das 20. Euro-Land.

Für Essen zum Mitnehmen gilt ab Sonntag Mehrwegpflicht

BERLIN: Kundinnen und Kunden in Deutschland haben ab Sonntag ein Anrecht darauf, Getränke und Speisen zum Mitnehmen in wiederverwendbaren Verpackungen zu bekommen. Das besagt die Mehrwegangebotspflicht, die zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Demnach müssen Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, Produkte auch in Mehrwegverpackungen anbieten. So sollen laut Bundesumweltministerium insbesondere Einwegverpackungen aus Kunststoff ersetzt werden. Der Bundestag hatte diese Pflicht im Mai 2021 beschlossen.

Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen: Deutsche Hoffnung Geiger

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Beim zweiten Akt der Vierschanzentournee starten die Skispringer an diesem Sonntag beim traditionellen Neujahrsspringen. In Garmisch-Partenkirchen will der Norweger Halvor Egner Granerud seine Tourneeführung nach dem Sieg in Oberstdorf zum Auftakt ausbauen. Etwas dagegen haben unter anderem seine polnischen Verfolger Piotr Zyla und Dawid Kubacki sowie Karl Geiger. Der Oberstdorfer liegt in der Gesamtwertung auf Rang vier. In der Qualifikation lief es für Geiger allerdings nicht gut. Er landete nur auf dem 30. Platz.

Viertelfinale zur besten Sendezeit: Clemens bei Darts-WM gegen Price

LONDON: Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens kämpft bei der WM in London um den Halbfinaleinzug. Der 39 Jahre alte Saarländer trifft am Sonntag (20.30 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales. Clemens hat bislang bei dieser WM ausschließlich ungesetzte Spieler im Alexandra Palace besiegt und geht als Außenseiter in die Partie.

Winter-Transferperiode in der Fußball-Bundesliga startet

BERLIN: Am Neujahrstag startet in der Fußball-Bundesliga die Winter-Transferperiode. Ab diesem Sonntag können die Clubs offiziell neue Spieler verpflichten, am 31. Januar endet das Transferfenster in Deutschland um 18.00 Uhr. Anders als nach dem Sommer-Transferfenster können nach diesem Tag keine vertragslosen Spieler mehr geholt werden. Abgänge in Länder, deren Transferperiode länger als Ende Januar läuft, sind weiterhin möglich. Dies sind unter anderen die Schweiz, die USA und Österreich.