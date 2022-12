Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 18.12.22 | Überblick

Argentinien und Frankreich spielen im Finale um WM-Titel

DOHA: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar endet an diesem Sonntag mit dem Finale zwischen Argentinien und Frankreich (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV). Die Auswahlmannschaften um den argentinischen Superstar Lionel Messi und den Franzosen Kylian Mbappé spielen im Lusail Stadion um ihren jeweils dritten WM-Titel. Frankreich gewann bislang neben dem Turnier in Russland 2018 noch die Heim-WM 1998, Argentinien triumphierte 1978 ebenfalls im eigenen Land und 1986 in Mexiko.

Letzte Biathlon-Rennen des Jahres - Skispringer proben für Tournee

LE GRAND-BORNAND: Für das deutsche Biathlon-Team stehen im französischen Le Grand-Bornand die letzten Rennen des Kalenderjahres auf dem Programm. Im Massenstart wollen Roman Rees, Benedikt Doll, David Zobel und Justus Strelow am Sonntag (12.10 Uhr/ARD und Eurosport) wieder aufhorchen lassen, nachdem besonders Doll in der Verfolgung am Samstag große Probleme mit dem Material hatte. Das gilt auch für Denise Herrmann-Wick. Als Siebte in der Verfolgung musste sie gegenüber ihren Konkurrentinnen im Kampf um das Gelbe Trikot der Gesamtführenden einen Rückschlag hinnehmen. Der Massenstart der Damen beginnt um 14.15 Uhr (ARD und Eurosport). Auch Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Anna Weidel und Franziska Preuß qualifizierten sich für das Rennen der besten 30.

«Sportler des Jahres» werden in Baden-Baden gekürt

BADEN-BADEN: Zum 76. Mal werden am Sonntagabend (22.15 Uhr/ZDF) in Baden-Baden die «Sportler des Jahres» gekürt. In der Sendung aus dem Kurhaus werden die Nachfolger von Leichtathletin Malaika Mihambo, Tennis-Ass Alexander Zverev und dem Bahnrad-Vierer der Frauen bekannt gegeben. Die Ergebnisse der Wahl dürften durch die zahlreichen Erfolge bei den Olympischen Winterspielen in Peking und den Leichtathletik-Europameisterschaften in München geprägt sein.

Erster Auftritt des neuen Mädchenchores der Regensburger Domspatzen

REGENSBURG: Es ist ein ganz besonderes Adventskonzert, das für diesen Sonntag (10.00 Uhr) im Veranstaltungskalender der Regensburger Domspatzen steht. Im Dom St. Peter tritt zum ersten Mal der neue Mädchenchor des weltberühmten und mehr als 1000 Jahre alten Musikgymnasiums auf. Chorleiterin Elena Szuczies zufolge freuten sich die Sängerinnen seit Wochen auf ihren ersten Auftritt. Auf dem Programm stehen unter anderem die Stücke «Veni Domine» von Felix Mendelssohn-Bartholdy und «Ave Maria» von Zoltan Kodály.