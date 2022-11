Das bringt der Sonntag

Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag

BERLIN: Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung im Bundestag wird an diesem Sonntag (13.30 Uhr) zum Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht das traditionelle Totengedenken. Lettlands Staatspräsident Egils Levits hält die Gedenkrede. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Zuvor legen Steinmeier, Levits und führende Vertreter von Bundestag, Bundesrat und Bundeswehr Kränze in der Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik in der Neuen Wache in Berlin nieder.

Asean-Gipfel endet - USA, Südkorea und Japan sprechen über Nordkorea

PHNOM PENH: Der Gipfel des südostasiatischen Staatenverbundes Asean endet an diesem Sonntag in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Die USA hatten die aufstrebenden Nationen umworben, um dem wachsenden Einfluss Chinas zu begegnen. Das Treffen war überschattet vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie von den jüngsten Raketenstarts und einem drohenden Atomtest Nordkoreas. Bei einem Dreier-Treffen wollte US-Präsident Joe Biden in Phnom Penh mit Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol über die Eskalation mit Nordkorea sprechen. Das Treffen dient Biden auch zur Vorbereitung eines Gipfels am Montag mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf der indonesischen Insel Bali.

Scholz beginnt viertägigen Asien-Besuch in Vietnam

HANOI/BERLIN: Mit politischen Gesprächen in Vietnam beginnt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag seinen viertägigen Besuch in Asien. In der Hauptstadt Hanoi trifft er Regierungschef Pham Minh Chinh und den Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong. Dabei wird es um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen, aber auch um den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. Am Montag geht es weiter nach Singapur, wo Scholz zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an einer Konferenz teilnehmen wird.

Habeck auf Wirtschaftskonferenz in Singapur

SINGAPUR: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nimmt am Sonntag an einer Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Singapur teil. Geplant sind auch Gespräche mit Ministern aus Singapur, Pakistan und den Philippinen. Bei der Konferenz, die bis Montag dauert, geht es vor allem darum, wie sich die deutsche Wirtschaft breiter aufstellen kann. Einseitige Abhängigkeiten von China zum Beispiel bei wichtigen Rohstoffen sollen vermieden werden, auch als Lehre aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine und aus der Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland. Auf der Konferenz in wird am Montag auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet.

Slowenen wählen neue Staatsspitze

LJUBLJANA: Knapp 1,7 Millionen Slowenen sind an diesem Sonntag dazu aufgerufen, eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten zu wählen. Meinungsumfragen sahen zuletzt die parteilose, liberale Rechtsanwältin Natasa Pirc-Musar in Führung vor dem Kandidaten der oppositionellen Rechten, dem ehemaligen Außenminister Anze Logar. Er entschied die erste Runde vor drei Wochen für sich. Sollte Pirc-Musar die Stichwahl gewinnen, wäre sie die erste Frau im höchsten Staatsamt Sloweniens. Der scheidende Amtsinhaber Borut Pahor kann nach zwei Amtszeiten als Präsident nicht mehr antreten.

MTV Europe Music Awards: Favoriten Swift und Styles

DÜSSELDORF: Die MTV Europe Music Awards in Düsseldorf stehen an diesem Sonntag (21.00) im Zeichen eines Superstar-Duells: Harry Styles ist für gleich sieben Awards nominiert, dicht gefolgt von Taylor Swift mit sechs Nominierungen. Ihnen auf den Fersen sind Nicki Minaj und Rosalía mit jeweils fünf Nominierungen. Nach zehn Jahren kehrt die Vergabe der MTV Europe Music Awards am kommenden Sonntag nach Deutschland zurück. Erstmals findet sie in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen statt.

Bundestrainer Flick versammelt seinen WM-Kader in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Hansi Flick versammelt am Sonntag seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft. Nach den letzten Bundesliga-Spielen trudeln die Nationalspieler im Laufe des Tages in Frankfurt ein. Einige Akteure werden erst am späten Abend erwartet. 26 Profis um Kapitän Manuel Neuer, WM-Routinier Thomas Müller und den nach fünf Jahren Pause wieder nominierten Mario Götze hatte Flick am Donnerstag für die Endrunde in Katar berufen. Trainiert wird am Sonntag noch nicht. Am Montag werden in einem Frankfurter Hotel noch letzte Sponsorentermine erledigt, dann geht es am Nachmittag mit einem Sonderflieger in Richtung Oman, wo am Mittwoch (18.00 Uhr/MEZ/RTL) der letzte WM-Test gegen den dortigen Gastgeber ansteht.

Bundesliga geht mit Freiburg gegen Union in WM-Pause

BERLIN: Die Fußball-Bundesliga verabschiedet sich am Sonntag (17.30 Uhr) mit der Partie des SC Freiburg gegen den 1. FC Union Berlin in die WM-Pause. Im Duell der beiden überraschend starken Teams kann sich der Sieger bis ins neue Jahr Platz zwei hinter Titelverteidiger FC Bayern München sichern. Von den sechs Begegnungen der beiden Mannschaften in der Bundesliga konnten die Freiburger nur eine gewinnen.

Bradys Buccaneers und Seahawks mit erstem NFL-Spiel in Deutschland

MÜNCHEN: Das Warten der deutschen Football-Fans hat ein Ende. Mit der NFL-Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks findet an diesem Sonntag (15.30 Uhr/ ProSieben und DAZN) erstmals in der Geschichte ein Hauptrundenspiel in Deutschland statt. Rund 67.000 Fans sind beim Auftritt des siebenmaligen Superbowl-Champions Tom Brady in der Münchner Allianz Arena mit dabei. Tausende wollen die NFL-Partie im Münchner Audi Dome und in den Hofbräuhäusern in der Innenstadt verfolgen.

Nadal startet gegen Fritz in ATP-Finals der Tennisprofis

TURIN: Rafael Nadal startet am Sonntag gegen den Amerikaner Taylor Fritz in die ATP-Finals. Die Partie des spanischen Rekord-Grand-Slam-Turnier-Siegers in Turin beginnt um 21.00 Uhr (Sky). Nadal hat den Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis des Jahres noch nie gewinnen können. Allerdings geht der 36-Jährige, der in diesem Jahr die Australian Open und die French Open gewinnen konnte, nicht als Favorit ins Turnier.

DFB-Frauen testen erneut gegen Weltmeister USA

HARRISON/USA: Die deutschen Fußballerinnen fordern die Weltmeisterinnen aus den USA in einem zweiten Testspiel innerhalb von drei Tagen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am Sonntag (23.05 Uhr MEZ, ARD-Livestream) in der 25.000 Zuschauer fassenden Red Bull Arena in Harrison bei New York auf die Auswahl um Megan Rapinoe.