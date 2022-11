Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 06.11.22 | Überblick

Weltklimakonferenz COP27 beginnt in Scharm el Scheich

SCHARM EL SCHEICH: Überschattet von mehreren Krisen unter anderem bei der Energie und weltweiter Ernährung beginnt am Sonntag die Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten. Im Badeort Scharm el Scheich am Roten Meer beraten Vertreter aus knapp 200 Staaten zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung verstärkt werden kann. Die Zeit drängt, denn die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wichtiges Thema sind außerdem Finanzhilfen für ärmere Staaten - auch deshalb, weil die UN-Konferenz erstmals seit 2016 wieder auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Erwartet werden rund 40.000 Teilnehmer.

SPD will Leitantrag und Iran-Resolution beschließen

BERLIN: Die SPD will auf ihrem Debattenkonvent am Sonntag (10.00 Uhr) ein Positionspapier zum Umgang mit dem Iran verabschieden. In dem Antrag geht es laut SPD-Chef Lars Klingbeil unter anderem um Sanktionen gegen die iranische Führung sowie Visaerleichterungen für iranische Bürger.

Papst beendet mehrtägigen Besuch im Königreich Bahrain

MANAMA: Papst Franziskus beendet an diesem Sonntag seinen mehrtägigen Besuch im Golfstaat Bahrain. Am Vormittag (Ortszeit) will der 85-Jährige Bischöfe, Priester und weitere Kirchenvertreter in der Heilig-Herz-Kirche von Manama treffen. Dort will das Oberhaupt der katholischen Kirche dann das sonntägliche Angelus-Gebet sprechen. Später geht es für den Argentinier zum Flughafen, wo seine Maschine zurück nach Rom wartet. Am Abend soll er in der italienischen Hauptstadt landen. Auf dem Rückflug beantwortet Franziskus meist Fragen von Journalisten.

Niedersachsens Grüne stimmen über Koalitionsvertrag mit SPD ab

HANNOVER: Nach der SPD stimmen am Sonntag (ab 11.00 Uhr) auch Niedersachsens Grüne auf einem außerordentlichen Parteitag über den rot-grünen Koalitionsvertrag ab. Die Zustimmung der Basis gilt als sicher, auch wenn einzelnen Mitgliedern die Vereinbarungen zum Klimaschutz und zur Verkehrspolitik nicht weit genug gehen. Am Samstag hatte die SPD bereits für den Koalitionsvertrag gestimmt.

Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beginnt

MAGDEBURG: Mit einem Gottesdienst im Dom beginnt am Sonntag (9.30 Uhr) in Magdeburg die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Das Kirchenparlament berät bis Mittwoch über den Haushalt, Klimaschutz und zum Thema sexualisierte Gewalt, wie die EKD mitteilte.

Im Sommer dieses Jahres hatte ein Gremium seine Arbeit aufgenommen, das Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD. Anliegen ist es, dass Betroffene mehr Gehör finden. Zudem soll an Lösungen für einen besseren Schutz von Menschen gearbeitet werden.

Bürgerentscheid über die Abwahl von Frankfurts OB Feldmann

FRANKFURT/MAIN: In Frankfurt am Main sind an diesem Sonntag (08.00 Uhr) mehr als eine halbe Million Menschen aufgerufen, über die Abwahl ihres umstrittenen Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) zu entscheiden. Derzeit sitzt er wegen Korruptionsverdachts auf der Anklagebank des Frankfurter Landgerichts. Dabei geht es um seine engen Beziehungen zur Arbeiterwohlfahrt (Awo). Feldmann weist die Vorwürfe zurück.

Neues Musical «Moulin Rouge!» feiert Galapremiere in Köln

KÖLN: Das international bereits erfolgreiche Broadway-Musical «Moulin Rouge!» feiert am Sonntag (18 Uhr) seine Deutschland-Premiere. Im sogenannten Musical Dome - in Sichtweite des Kölner Doms - werden dabei auch allerhand Promis auf dem roten Teppich erwartet - unter anderem Model Jana Ina Zarrella und ihr Mann, Moderator Giovanni Zarrella.

Union will Tabellenführung zurück - Leverkusen braucht Sieg

LEVERKUSEN: Der 1. FC Union Berlin will sich am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückholen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist dann bei Bayer Leverkusen gefordert. Nur ein Sieg bringt Rang eins zurück, den am Samstag der FC Bayern München durch das 3:2 bei Hertha BSC eroberte. Die Werkself braucht im Abstiegskampf dringend den zweiten Sieg unter Trainer Xabi Alonso. Im weiteren Sonntagsspiel (17.30 Uhr/DAZN) empfängt der SC Freiburg den 1. FC Köln. Die Breisgauer können mit einem Erfolg den Abstand auf die Nicht-Champions-League-Plätze vergrößern. Köln könnte an die Europapokal-Plätze heranrücken.