Das bringt der Sonntag

Lula gegen Bolsonaro - Brasilien entscheidet über Präsidenten

BRASÍLIA: Brasilien entscheidet an diesem Sonntag über seinen nächsten Präsidenten. In der Stichwahl treffen der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva aufeinander. Lula hatte die erste Runde am 2. Oktober gewonnen - allerdings mit deutlich geringerem Vorsprung als nach den Umfragen erwartet. Jetzt gilt das Rennen als offen. Die Stimmung im größten Land Lateinamerikas mit mehr als 210 Millionen Einwohnern ist nach einem überaus hart geführten Wahlkampf sehr aufgeheizt.

Baerbock reist nach Kasachstan und Usbekistan

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock beginnt an diesem Sonntag einen dreitägigen Besuch der früheren Sowjetrepubliken Kasachstan und Usbekistan. In Kasachstans Hauptstadt Astana stehen für die Grünen-Politikerin am Montag Gespräche mit Außenminister Muchtar Tleuberdi auf dem Programm. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine und dessen Folgen wird Baerbock von einer Wirtschaftsdelegation mit Schwerpunkt im Energie- und Infrastrukturbereich begleitet.

Sommerzeit endet - Uhren werden in der Nacht zurückgestellt

BRAUNSCHWEIG: An diesem Wochenende geht die Sommerzeit zu Ende. Die Uhren werden Sonntagfrüh (30. Oktober) von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Ein halbes Jahr lang gilt dann die Normalzeit, auch Winterzeit genannt. Am 26. März 2023 wird wieder an der Uhr gedreht. Die Zeitumstellung war im Jahr 1980 erneut eingeführt worden mit dem Ziel, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an.

Verleihung Deutscher Umweltpreis in Magdeburg - Steinmeier erwartet

MAGDEBURG: Zwei Ingenieure und ein Biologe werden für ihre Leistungen und herausragenden Arbeiten für den Umweltschutz am Sonntag (11.00 Uhr) in Magdeburg mit dem Deutschen Umweltpreis belohnt. Zur Vergabe der mit insgesamt 500.000 Euro dotierten Auszeichnung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Der Umweltpreis ist nach Angaben der Stiftung eine der höchstdotierten Auszeichnungen in Europa. Er wird zum 30. Mal verliehen.

Union Berlin jagt die Bayern - Debüt für Reis auf Schalke

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin kann im ersten der drei Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg über Borussia Mönchengladbach wieder die Tabellenführung übernehmen. Nach dem Erfolg des FC Bayern gegen den FSV Mainz 05 liegen die Eisernen zwei Punkte hinter dem Rekordmeister. Danach startet Thomas Reis, der neuen Cheftrainer des FC Schalke 04, mit dem Heimspiel gegen den Sport-Club Freiburg die Mission Klassenerhalt mit dem Tabellenletzten aus Gelsenkirchen.