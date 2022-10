Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.10.22 | Überblick

Slowenien wählt Staatspräsidenten

LJUBLJANA: Die Slowenen wählen am Sonntag ihren neuen Staatspräsidenten. Dieser hat nur protokollarische Befugnisse. Jedoch gilt die Wahl als erster Test für die erst seit Mai amtierende linksliberale Regierung von Ministerpräsident Robert Golob, der den rechtsnationalen Janez Jansa abgelöst hatte. Stärkster Kandidat ist laut Umfragen Anze Logar, ein Parteifreund Jansas und früherer Außenminister. Keiner der insgesamt sieben Kandidaten dürfte auf Anhieb die absolute Mehrheit erreichen, so dass es wahrscheinlich am 13. November zu einer Stichwahl kommt. Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr und schließen um 19.00 Uhr. Erste Ergebnisse werden am späten Abend erwartet.

OB-Wahl in Tübingen - Palmer kämpft um politische Zukunft

STUTTGART: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer kämpft am Sonntag um seine Wiederwahl - und damit auch um seine politische Zukunft. Es ist eine mehr als außergewöhnliche Wahl: Palmer tritt als unabhängiger Kandidat an, weil er sich mit seiner Partei verkracht hat. Die Mitgliedschaft des 50-Jährigen bei den Grünen ruht bis Ende 2023 wegen Streits um Tabubrüche und Rassismusvorwürfe. Palmers größte Konkurrentinnen sind Ulrike Baumgärtner (Grüne) und Sofie Geisel (SPD, von der FDP unterstützt). Erlangt niemand die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang, ist ein zweiter erforderlich. Dieser ist für den 13. November geplant. Dann reicht eine relative Mehrheit aus.

Autor Serhij Zhadan erhält Friedenspreis

FRANKFURT/MAIN: Der ukrainische Autor Serhij Zhadan wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Geehrt wird der 48-Jährige an diesem Sonntag (11.00 Uhr) «für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz seines Lebens hilft», hieß es in der Begründung des Stiftungsrats.

Bundesliga: Union gegen Bochum - Schalke bei Hertha unter Druck

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin will mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim Tabellenletzten VfL Bochum seine Führung in der Fußball-Bundesliga behaupten. Der Hauptstadt-Club hatte seine vergangenen fünf Pflichtspiele ohne Gegentor gewonnen. Im Abendspiel um 17.30 Uhr (DAZN) hofft der FC Schalke 04 bei Hertha BSC auf die Trendwende. Der Tabellenvorletzte hatte sich nach dem 1:5 im Pokal bei der TSG 1899 Hoffenheim von Trainer Frank Kramer getrennt. In Berlin sitzt Matthias Kreutzer als Interimscoach auf der Bank.

Hoffen auf besseres Wetter: Herren wollen alpine Ski-Saison eröffnen

SÖLDEN: Nach der wetterbedingten Absage des Damen-Rennens wollen in Sölden am Sonntag zumindest die Herren in die alpine Weltcup-Saison starten. Die Vorhersage ist vielversprechend, die Strecke muss nach den Regenfällen vom Samstag aber neu präpariert werden. Größter deutscher Hoffnungsträger im sechsköpfigen Aufgebot für den Riesenslalom auf dem Rettenbachferner (10.00 und 13.00 Uhr/BR und Eurosport) ist Alexander Schmid. Stefan Luitz feiert sein Comeback nach fast einjähriger Wettkampfpause.

Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga: Wolfsburg empfängt FC Bayern

WOLFSBURG: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München treffen im Spitzenspiel der Bundesliga am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport, NDR und BR) aufeinander. Mit einem Sieg kann sich der gastgebende Titelverteidiger und Tabellenführer fünf Punkte vom Vize-Meister aus München absetzen. In der Partie in der Volkswagen Arena, wo an die 20.000 Zuschauer erwartet werden, treffen zahlreiche deutsche Vize-Europameisterinnen wie DFB-Kapitänin Alexandra Popp, Merle Frohms und Lena Oberdorf auf Wolfsburger Seite sowie Lea Schüller, Klara Bühl und Lina Magull auf Bayern-Seite aufeinander.