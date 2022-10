Das bringt der Sonntag

Grüne beenden Parteitag mit Debatte über Klimapolitik

BONN: Zum Abschluss ihres Parteitags in Bonn diskutieren die Grünen über Klimapolitik (9.00 Uhr). Reden sollen unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, Umweltministerin Steffi Lemke und die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Für Diskussionen und Kritik sorgte vor dem Parteitag die zwischen den grün geführten Wirtschaftsministerien im Bund und in Nordrhein-Westfalen und dem Energiekonzern RWE geschlossene Kohle-Vereinbarung. Diese sieht vor, den Kohleausstieg im Rheinischen Revier um acht Jahre auf 2030 vorzuziehen.

Scholz auf Kongress der Bahngewerkschaft EVG erwartet

BERLIN: Mit einem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beginnt am Sonntag (16.00 Uhr) der Gewerkschaftstag der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in Berlin. Auf der fünftägigen Veranstaltung wird unter anderem ein neuer Gewerkschaftschef gewählt. Der bisherige Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel tritt nicht mehr an. Als aussichtsreichster Kandidat gilt sein bisheriger Stellvertreter Martin Burkert. Er übernähme auch Hommels Sitz im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Erwartet werden laut EVG 600 Delegierte und Gäste.

Xi Jinping eröffnet Parteikongress in China

PEKING: Die Kommunistische Partei Chinas kommt an diesem Sonntag in Peking zu einem nur alle fünf Jahre stattfindenden Kongress zusammen. Im Mittelpunkt steht der Ausbau der Macht von Staats- und Parteichef Xi Jinping, der den Parteitag mit einer Grundsatzrede eröffnen wird. Nach Abschluss der einwöchigen Beratungen soll der 69-Jährige allen Erwartungen nach auf einer Plenarsitzung des neuen Zentralkomitees für eine ungewöhnliche dritte Amtszeit als Generalsekretär bestätigt werden. Der Kongress sollte um 4.00 Uhr MESZ beginnen.

Tausende zu Demonstration gegen Macrons Kurs in Paris erwartet

PARIS: In Paris werden am Sonntag (14.00 Uhr) Tausende Menschen zu einer an die Regierung von Präsident Emmanuel Macron gerichteten Demonstration gegen steigende Preise erwartet. Die Linkspartei von Jean-Luc Mélenchon mobilisiert schon seit Längerem für den «Marsch gegen das teure Leben und das Nichtstun in der Klimakrise». Mit über 100 Bussen sollen Demonstranten aus ganz Frankreich in die Hauptstadt gebracht werden. Auf wieviel Rückhalt der Demonstrationsaufruf tatsächlich stoßen wird, ist noch unklar.

Chemietarifrunde geht weiter - Wie umgehen mit der Inflation?

WIESBADEN: Ukraine-Krieg, Gaskrise und eine historisch hohe Inflation: Unter schwierigen Bedingungen gehen die Tarifverhandlungen für die rund 580.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche weiter. Während die Gewerkschaft IG BCE vor der dritten Gesprächsrunde am Sonntag in Wiesbaden (12.30 Uhr) wegen der rasant steigenden Verbraucherpreise auf deutliche Gehaltssteigerungen pocht, verweist der Arbeitgeberverband BAVC auf eine trübe Lage vieler Firmen in der Energiekrise. Um mehr Zeit für Kompromisse zu finden, wurden die Gespräch kurzfristig um einen Tag vorgezogen. Sie sind bis Dienstag angesetzt.

Auftakt zur Konzertreihe in Deutschland: The Cure spielt in Hamburg

HAMBURG: Zum Auftakt ihrer Deutschlandkonzert-Reihe spielt die britische Rock-Wave-Band The Cure am Sonntagabend (19.30 Uhr) in der Barclays-Arena in Hamburg. Es ist die erste von insgesamt sieben Arena-Shows in Deutschland, die die Band im Rahmen ihrer Europatournee absolviert. Insgesamt stehen 44 Konzerte in 22 Ländern an. Die Live-Show soll etwa 135 Minuten lang sein - mit emotionalen Momenten aus allen Schaffensperioden der Band sowie neuen Songs aus dem kommenden Album «Songs of A Lost World».

Bayern ohne Neuer gegen Freiburg - Spitzenreiter Berlin empfängt BVB

BERLIN: Der FC Bayern muss im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg auf Nationaltorhüter Manuel Neuer verzichten. Die Personalsituation bei den Münchnern vor dem Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) hat sich aber mit der Rückkehr der Abwehrspieler Alphonso Davies und Matthijs de Ligt sowie Angreifer Serge Gnabry verbessert. Freiburg hat zwei Punkte mehr als die Bayern und ist seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen. Zum 45. Mal treffen die beiden Teams in der Bundesliga aufeinander, aber erst zum dritten Mal nach 1994/95 und 2010/11 steht Freiburg vor einem direkten Duell vor den Münchnern.