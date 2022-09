Das bringt der Sonntag

Steinmeier lädt Wohnungslose ins Schloss Bellevue ein

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt am Sonntag (11.00 Uhr) Wohnungslose ins Schloss Bellevue ein. Er wolle mit Menschen ins Gespräch kommen, die aktuell kein eigenes Dach über dem Kopf haben oder in der Vergangenheit diese Erfahrung gemacht haben, hieß es in einer Mitteilung des Bundespräsidialamtes. Zu Gast seien unter anderem auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Schweden wählt neues Parlament - Politische Blöcke vorab gleichauf

STOCKHOLM: In Schweden wird am Sonntag ein neuer Reichstag gewählt. In den letzten Umfragen vor der Wahl lagen das linksgerichtete Lager um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und ein konservativ-rechter Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten beinahe gleichauf. Wie bereits nach der Parlamentswahl 2018 wird angesichts schwieriger Mehrheitsverhältnisse mit einer langen und komplizierten Regierungsbildung in dem skandinavischen EU-Land gerechnet. Knapp 7,8 Millionen Menschen sind aufgerufen, bis zur Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr ihre Stimme abzugeben.

Russen stimmen über neue Regionalparlamente und Gouverneure ab

MOSKAU: Überschattet von Manipulationsvorwürfen steht in Russland am Sonntag der dritte und letzte Tag von Regional- und Kommunalwahlen an. Bei den ersten Abstimmungen seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine werden in mehr als 80 Regionen des Riesenlandes Gouverneure, örtliche Parlamente und Stadtteilvertretungen neu bestimmt. Unabhängige Wahlbeobachter beklagen jedoch, dass kaum von einer freien politischen Willensbekundung die Rede sein kann, weil echte Oppositionelle von vornherein ausgeschlossen worden seien.

Tag des offenen Denkmals wird in Leipzig eröffnet

LEIPZIG: In Leipzig wird am Sonntag der bundesweite Tag des offenen Denkmals eröffnet. An dem Aktionstag unter dem Motto «Kultur.Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz» können Besucherinnen und Besucher mehr über die Geschichte zahlreicher Objekte im ganzen Land erfahren. Einige der Denkmäler sind sonst unzugänglich und öffnen nur am Aktionstag ihre Türen. Mit dem seit 1993 jährlich stattfindenden Aktionstag will die Deutsche Stiftung Denkmalschutz Aufmerksamkeit auf die Denkmalpflege richten.

Bundesliga: Europapokal-Starter am Sonntag im Einsatz

BERLIN: Drei Europapokal-Starter beschließen an diesem Sonntag den sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Zunächst treffen um 15.30 Uhr (DAZN) der 1. FC Köln und der 1. FC Union Berlin aufeinander. Die Kölner hatten ihr von Ausschreitungen überschattetes Conference-League-Spiel bei OGC Nizza mit einem 1:1 beendet. Union unterlag in der Europa League mit 0:1 gegen Royale Union Saint-Gilloise. Am frühen Abend (17.30 Uhr/DAZN) empfängt der SC Freiburg, der in der Europa League mit 2:1 gegen Karabach Agdam gewonnen hatte, Borussia Mönchengladbach.

US Open: Alcaraz und Ruud kämpfen um Titel und die Nummer eins

NEW YORK: Im Finale der Männer bei den US Open steht am Sonntag nicht nur der Titel des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres auf dem Spiel. Die beiden Finalisten Carlos Alcaraz und Casper Ruud können mit einem Sieg auch die Führung in der Weltrangliste vom Russen Daniil Medwedew übernehmen.

Europa-Finale mit Spannungsgarantie: Leclerc startet in Monza vorne

MONZA: Die Formel 1 verabschiedet sich an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) mit dem Großen Preis von Italien für diese Saison aus Europa. Die Fans können sich auf ein packendes Rennen auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Monza freuen. Von der Pole Position aus will Charles Leclerc die Tifosi wie 2019 bei seinem Sieg beim Ferrari-Heimrennen in eines Siegestaumel stürzen. Der 24 Jahre alte Monegasse muss sich allerdings auf die Attacke von WM-Spitzenreiter und Titelverteidiger Max Verstappen gefasst machen.