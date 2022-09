Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 04.09.22 | Überblick

Steinmeier begrüßt Israels Präsidenten Herzog zu Staatsbesuch

BERLIN: Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog beginnt an diesem Sonntag einen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt Herzog und dessen Ehefrau Michal am frühen Nachmittag (13.30 Uhr) mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue in Berlin. Nach dem Eintrag ins Gästebuch und einem gemeinsamen Gespräch wollen Steinmeier und Herzog die Öffentlichkeit informieren. Am Abend gibt Steinmeier zu Ehren des Gastes ein Staatsbankett.

Scholz trifft ukrainischen Regierungschef Schmyhal in Berlin

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Sonntag den ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal im Berliner Kanzleramt (14.00 Uhr). Vorher ist der Regierungschef des von Russland angegriffenen Landes bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Er ist der höchstrangige ukrainische Politiker, der seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut einem halben Jahr Deutschland besucht. Eine gemeinsame Pressekonferenz von Scholz und Schmyhal wurde überraschend abgesagt.

Bundeskanzler Scholz bei Feier des Freundeskreises Yad Vashem

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Sonntag (16.00 Uhr) in Berlin zu Gast bei einer Feier zum 25-jährigen Bestehen des Freundeskreises Yad Vashem. Auch vom Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist eine Rede angekündigt. Eröffnet wird die Veranstaltung von Rabbiner Yitshak Ehrenberg und dem Vorsitzenden des deutschen Freundeskreises von Yad Vashem, Kai Diekmann. Der Freundeskreis unterstützt seit 1997 die Arbeit der zentralen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.

Papst Johannes Paul I. wird selig gesprochen

ROM: Knapp 44 Jahre nach seinem Tod wird Papst Johannes Paul I. an diesem Sonntag (10.30 Uhr) in Rom selig gesprochen. Der heutige Papst Franziskus wird der feierlichen Messe auf dem Petersplatz vorstehen. Der Italiener Albino Luciani wurde Ende August 1978 im Konklave zum Papst gewählt. Er starb aber bereits 33 Tage danach, im Alter von 65 Jahren. Damit war Johannes Paul I. in der Geschichte der katholischen Kirche einer der Päpste mit der kürzesten Amtszeit.

Chile stimmt über neue Verfassung ab

SANTIAGO DE CHILE: In Chile wird an diesem Sonntag über eine neu ausgearbeitete Verfassung abgestimmt. Das neue Grundgesetz würde das südamerikanische Land grundlegend verändern. Unter anderem garantiert die Magna Charta das Recht auf Wohnraum, Gesundheit und Bildung. Zum ersten Mal würde in dem Land mit seinen rund 19 Millionen Einwohnern das Selbstbestimmungsrecht der indigenen Gemeinschaften anerkannt. Jüngste Umfragen deuten aber darauf hin, dass der Entwurf abgelehnt werden könnte.

Bundesliga am Sonntag: Gladbach will Spitzenplatz festigen

BERLIN: Die noch ungeschlagene Borussia aus Mönchengladbach will zum Abschluss des fünften Spieltags der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr) ihren Spitzenplatz festigen. Das Team von Trainer Daniel Farke empfängt den 1. FSV Mainz 05, der bisher nur einen Punkt weniger gesammelt hat. Einen schwachen Saisonstart haben dagegen der FC Augsburg und Hertha BSC mit jeweils drei Niederlagen in vier Spielen hingelegt. Die Augsburger empfangen die Berliner im ersten Spiel des Sonntags (15.30 Uhr).

Formel-1-Heimspiel für Verstappen - Schumacher hofft auf Punkte

ZANDVOORT: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen freut sich auf eine Heim-Party. Der Red-Bull-Pilot startet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) von der Pole Position in den Grand Prix der Niederlande. Der WM-Führende hat schon im vergangenen Jahr in Zandvoort gewonnen und will seinen Erfolg wiederholen. Hoffnungen auf einige Punkte kann sich Mick Schumacher machen. Der Haas-Pilot, der um einen neuen Vertrag kämpft, raste in der Qualifikation zum 15. Grand Prix der Saison auf Platz acht.

US Open: Kyrgios fordert Titelverteidiger Medwedew heraus

NEW YORK: Nach dem Turnier-Aus von Serena Williams stehen bei den US Open in New York die anderen Tennisstars wieder mehr im Mittelpunkt. Am Sonntag kommt es im Achtelfinale der Männer zu einem Duell, das sogar Finalcharakter hat: Der russische Titelverteidiger Daniil Medwedew trifft auf den australischen Wimbledon-Finalisten Nick Kyrgios. Medwedew hielt sich in seinen drei bisherigen Runden komplett schadlos, wurde aber auch noch nicht ernsthaft gefordert

Deutsche Leichtathletik-Asse präsentieren sich bei Istaf in Berlin

BERLIN: Mit einem beachtlichen Aufgebot an nationalen und internationalen Stars soll das Berliner Traditionsmeeting Istaf kurz vor dem Saisonende noch einmal ein Leichtathletik-Höhepunkt in Deutschland werden. Obwohl die Veranstaltung nicht zur höherwertigen Kategorie der Diamond League gehört, sind am Sonntag (ab 13.40 Uhr) in Berlin Champions der Weltmeisterschaften in Eugene und der Heim-Europameisterschaften zuletzt in München dabei.

Deutschlands Basketballer treffen nach Topstart auf Litauen

KÖLN: Die deutschen Basketballer wollen eine bisher perfekte Woche veredeln und auch ihr drittes Spiel bei der Europameisterschaft im eigenen Land gewinnen. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert trifft am Sonntag (14.30 Uhr/Magentasport) in Köln auf Litauen. Bisher gab es gegen den Olympia-Zweiten Frankreich (76:63) und Bosnien-Herzegowina (92:82) zwei Siege. Deutschland nimmt damit Kurs auf das Achtelfinale, das ab 10. September in Berlin stattfindet.