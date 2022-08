Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 28.08.22 | Überblick

Papst Franziskus reist in italienische Stadt L'Aquila

ROM: Papst Franziskus will an diesem Sonntag zu einem Kurzbesuch in die italienische Stadt L'Aquila fliegen. Der Ausflug des Oberhauptes der katholischen Kirche in die Abruzzen sorgte vorab für Spekulationen, weil dort Papst Coelestin V. begraben liegt - im 13. Jahrhundert der erste Papst, der freiwillig auf sein Amt verzichtete. 2013 trat auch Franziskus' deutscher Vorgänger, der heute 95 Jahre alte Benedikt XVI., vorzeitig zurück. Der 85 Jahre alte Franziskus will in L'Aquila auch Familien von Opfern eines schweren Erdbebens 2009 treffen. Im Anschluss feiert er einen Gottesdienst vor der Basilika, in der Coelestin V. begraben liegt.

Preisträger der Goethe-Medaillen 2022 werden geehrt

WEIMAR: Die renommierten Goethe-Medaillen gehen in diesem Jahr an vier Künstlerinnen und Künstler aus Afrika und Indien. Die Auszeichnung wird am Sonntag (11.00 Uhr) zum 273. Geburtstag des Dichters Johann Wolfgang von Goethe in Weimar verliehen. Geehrt werden der bildende Künstler Mohamed Abla aus Ägypten, die Historikerin Tali Nates aus Südafrika sowie Nimi Ravindran und Shiva Pathak vom Sandbox Collective aus Indien. Erwartet wird auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).

Bundesliga-Sonntagsspiele: Köln erwartet VfB, Bremen gegen Eintracht

BERLIN: Mit den beiden Spielen in Köln und Bremen endet an diesem Sonntag der vierte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Zunächst empfängt der 1. FC Köln den noch sieglosen VfB Stuttgart (15.30 Uhr/DAZN). Anschließend erwartet Werder Bremen den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr/DAZN).

Deutschlands Basketballer bei EM-Generalprobe gegen Slowenien

MÜNCHEN: Die deutschen Basketballer bestreiten ihr letztes Spiel vor der Heim-EM gegen Europameister Slowenien und NBA-Star Luka Doncic. Das Duell im Münchner Audi Dome findet am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) im Rahmen der WM-Qualifikation für 2023 statt. Siegt Deutschland, ist das Ticket für das Turnier in Japan, Indonesien und den Philippinen beinahe schon gelöst. Auch bei der EM in Köln kommt es dann zum Duell mit Slowenien.

Formel 1 in Belgien: Verstappen plant Aufholjagd

SPA-FRANCORCHAMPS: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen plant für den Großen Preis von Belgien am Sonntag (15.00 Uhr) eine rasante Aufholjagd. Der Red-Bull-Pilot muss das Rennen in Spa-Francorchamps vom 15. Platz starten, weil er wegen des unerlaubten Wechsels von Motorenteilen eine Strafe erhielt. In der Qualifikation war der Niederländer aber deutlich der Schnellste, sodass er sich zumindest Hoffnungen auf einen Podiumsplatz im 14. Saisonlauf macht. Als Erster startet Ferrari-Fahrer Carlos Sainz vor Sergio Perez im zweiten Red Bull.

Volleyballer bestreiten zweites WM-Spiel gegen Kamerun

LJUBLJANA: Die deutschen Volleyballer bestreiten bei der WM in Polen und Slowenien ihr zweites Gruppenspiel. Die Mannschaft des polnischen Bundestrainers Michal Winiarski trifft am Sonntag (17.30 Uhr) auf Außenseiter Kamerun. Für die Deutschen ist nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen Olympiasieger Frankreich ein Sieg Pflicht. Im Finale der Gruppe D am Dienstag (20.30 Uhr) wartet dann Vize-Europameister Slowenien.