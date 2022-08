Das bringt der Sonntag

Bundeskanzler Scholz beim Tag der offenen Tür in Berlin

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Sonntag (13.00 Uhr) beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Besucher können dem Regierungschef nachmittags eine Stunde lang im Kanzleramt Fragen stellen. Auch andere Kabinettsmitglieder wollen ihre Arbeit präsentieren.

Scholz und Habeck reisen zusammen nach Kanada

BERLIN/MONTREAL: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) reisen am Sonntag gemeinsam nach Kanada. Hauptziel des Besuchs ist die Vertiefung der Zusammenarbeit beider Länder im Klima- und Energiebereich. Bei den Gesprächen mit Ministerpräsident Justin Trudeau wird es aber auch um die politische, wirtschaftliche und militärische Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine gehen und um den Umgang mit China.

Bundespräsident Steinmeier besucht die Bayreuther Festspiele

BAYREUTH: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich am Sonntag (16.00 Uhr) bei den Bayreuther Festspielen die Oper «Tannhäuser» ansehen. Eingeladen wurde Steinmeier von der Stadt Bayreuth.

Berlin bekommt einen Rio-Reiser-Platz

BERLIN: In Berlin soll ein Platz künftig nach Musiker Rio Reiser (1950-1996) heißen. Der Kreuzberger Heinrichplatz wird am Sonntagnachmittag (17.00 Uhr) offiziell umbenannt. «Mit dieser Einweihung feiern wir die symbolische Rückkehr von Rio Reiser nach Hause, in einen Bezirk, in dem er jahrelang zuhause war», teilte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) vorab mit. Sie war in den 1980ern einige Jahre Managerin der Politrockband Ton Steine Scherben («Macht kaputt, was euch kaputt macht», «Keine Macht für niemand»), deren Sänger Reiser vor seiner Solokarriere war.

FC Bayern will Revanche gegen Bochum - Frankfurt empfängt Köln

BOCHUM/ FRANKFURT: Der FC Bayern München will sich für die Niederlage im Februar beim VfL Bochum revanchieren und die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobern. «Ein zweites Mal wollen wir da nicht verlieren», sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Gastspiel bei den punktlosen Bochumern am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Das 2:4 mit vier Gegentoren in 30 Minuten stecke «schon noch im Kopf», räumte der Fußball-Lehrer ein. Im ersten Spiel des Tages tritt der 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt an (15.30 Uhr/DAZN). Nach der Niederlage in der Conference League können die Rheinländer ihre Position in der Spitzengruppe der Bundesliga festigen. Der Europa-League-Sieger aus Hessen hofft auf seinen ersten Saisonsieg.

Abschluss der Leichtathletik-EM: Hoffnung auf weitere deutsche Titel

MÜNCHEN: Zum Ende der Europameisterschaften in München hofft das deutsche Leichtathletik-Team noch einmal auf einen oder gar mehrere Titel vor heimischem Publikum. Beide Sprintstaffeln sowie Speerwerfer Julian Weber dürfen sich am Sonntag (19.05 Uhr/ZDF) zumindest realistische Chancen auf eine Medaille ausrechnen.

Nach zwei Jahren Pause: Hamburger Cyclassics mit vielen Stars

HAMBURG: Nach zwei Jahren Corona-Pause werden am Sonntag (11.20 Uhr) in Hamburg die Cyclassics der Radsportler mit hochkarätiger Besetzung wieder ausgetragen. Der belgische Alleskönner Wout van Aert führt das Feld für das Rennen über 204,7 Kilometer an. Aber auch die beiden Tour-Etappensieger Jasper Philipsen (Belgien) und Fabio Jakobsen (Niederlande) dürften bei einem Massensprint gute Chancen haben. Aus deutscher Sicht wäre bei einer Sprint-Entscheidung am ehesten mit dem gebürtigen Bocholter Phil Bauhaus zu rechnen. Den letzten deutschen Sieg landete 2015 André Greipel.

Letzter Tag bei der EM: Freiwasserschwimmer und Springer gefordert

ROM: Am letzten Tag der Schwimm-Europameisterschaften in Rom haben die deutschen Freiwasserschwimmerinnen und Freiwasserschwimmer noch einmal Medaillenchancen. Am Sonntagvormittag finden im Meer vor Lido di Ostia in der Nähe von Rom zunächst die Wettkämpfe über die olympische Distanz von zehn Kilometern statt. Aus dem deutschen Team zählt WM-Silbergewinnerin Leonie Beck zu den Favoritinnen. Anschließend ist die Mixed-Team-Staffel angesetzt. Im Wasserspringen stehen die Männer-Wettkämpfe vom Turm und im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett auf dem Programm.